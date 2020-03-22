Народного депутата України Сергія Шахова, який заразився коронавірусом, госпіталізували до Олександрійської лікарні Києва.

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Перед цим він поскаржився на нові тривожні симптоми хвороби. Про це парламентарій розповів під час прямого ефіру у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні з ранку, як зазвичай, був кашель, нежить, звісно. Стілець такий же і залишився рідкий... Запаморочення не було. Але з'явилися нові почуття – загострений нюх, коли ти занадто сильно відчуваєш запах", – зізнався депутат.

Сергій Шахов

За словами Шахова, перед цим він особисто викликав швидку для того, щоб йому перевірили легені.

"Можна було б і відмовитися від госпіталізації. Але лікарі попросили, щоб я побув поки, щоб з'ясувати – чи не піде далі хвороба. Прокапали і дали антибіотик", – додав він.

Нардеп також підкреслив, що умови в лікарні нормальні, однак він не нічого не їсть, "тому що немає апетиту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України Сергій Шахов, який хворіє коронавірусом, зізнався, що стан його здоров'я знову погіршився.

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