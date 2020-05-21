Головна Новини
21 травня • оновлено в 12:32
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Сенцов назвав загрозу для режима Путіна у Криму

6.1т
Читати матеріал російською

Репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму свідчать про те, що в цих людях російський президент Володимир Путін вбачає головну загрозу для своєї влади.

Про це на особистій сторінці у Facebook написав український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов, виступаючи на підтримку незаконно ув'язнених окупантами мешканців захопленого півострову.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"Однією з великих груп заручників Кремля є кримські татари. Путін дуже не хоче їх звільняти, бо це найбільша загроза стабільності його режиму в Криму. Ми повинні завжди пам’ятати про цих мужніх хлопців та говорити про них вголос", – написав він.

"А ще можна засипати російську прокуратуру листами. Підтримаємо сьогодні Сервера Мустафаєва та вимагатимемо від Росії його звільнення", – закликав Сенцов під фото кримськотатарського правозахисника, який перебуває у застінках загарбників вже два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов зізнався в ненависті до Радянського Союзу. Він звинуватив його творців у тому, що вони поклали на вівтар громадянської війни мільйони життів, щоб спробувати здійснити утопічну ідею.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Українські політв'язні в Росії Анексія Криму
Особи
Олег Сенцов Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
9
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги