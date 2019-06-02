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Саакашвілі зізнався, що вживав наркотики

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Третій президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі зізнався, що вживав наркотики.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, уточнивши також, що після того, як втратив громадянство України, він впав у депресію.

Деякий час Саакашвілі прожив у Ніделандах. У зв'язку з цим журналісти вирішили поцікавитися, чи вживав він там екстазі.

"Ні. Колись, коли я був студентом, я марихуану куштував. Але мені не сподобалося. І мені не подобається смак і запах. Тому я не фан. Але там, в Амстердамі, є багато чого, що ще робити цікавого", – зізнався він.

Міхеїл Саакашвілі зізнався, що пробував наркотики

Міхеїл Саакашвілі зізнався, що пробував наркотики

Кадр з відео

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Prada за $ 700: Саакашвілі гуляв по Києву в дорогій обновці

Саакашвілі пояснив, що сильно схуднув, коли втратив українське громадянство, а також впав у депресію.

Міхеїл Саакашвілі про депресію і схуднення

Міхеїл Саакашвілі про депресію і схуднення

Скріншот

"Я був десь в США, я реально вирішив для себе – у мене була депресія, стрес - і я сказав, що на зло своїм ворогам зараз буду мати супер вигляд. Я спочатку почав менше їсти, займатися спортом, а після, коли мене заарештували уже в Києві, я оголосив голодування. І більше 10 кілограмів втратив. Мені сподобалося, але у в'язницю більше я не хочу! Голод – це нормально! Я в Нідерландах був, жив у батьків моєї дружини. Плюс я знімав квартиру в Амстердамі – три кімнати і дворик", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані"Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

  • 29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

  • Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
наркотикидепресія
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