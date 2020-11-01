Саакашвілі передчасно похвалився перемогою на виборах у Грузії. Відео
Саакашвілі заявив, що опозиція набрала майже 50% голосів
Його партія "Єдиний національний рух" нібито склала її основу
Водночас, за даними ЦВК, партія влади "Грузинська мрія" займає перше місце
Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі передчасно похвалився перемогою на виборах у Грузії. Однак Центральна виборча комісія дала інші результати.
На своєму YouTube-каналі 31 жовтня він опублікував відеозвернення. У ньому Саакашвілі розповів, що опозиція Грузії загалом "здобула переконливу перемогу, отримавши майже 50% голосів" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він наголосив, що основа опозиції – його партія "Єдиний національний рух". Водночас, за словами Саакашвілі, лідер партії влади "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі набрав усього 40% голосів.
"Серед опозиції основний кістяк складає "Єдиний національний рух", який очолюю я. Ми отримали майже 34% голосів. А за іншими даними, з виборчих комісій, ми отримали у всіх головних містах Грузії понад 50% голосів", – заявив Саакашвілі.
Водночас, за даними обробки грузинською ЦВК 97,09% протоколів, оприлюдненими 1 листопада, "Грузинська мрія" Іванішвілі лідирувала і набирала 48,05% голосів. В опозиційного блоку "Сила в єдності", до якого входить партія Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" – 27,07%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на парламентських виборах у Грузії громадянам треба було зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами – 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами.
Міхеїл Саакашавілі після оголошення результатів екзитполів "відмовився" від посади прем'єр-міністра Грузії.
На парламентських виборах у Грузії, що відбулися 31 жовтня, лідирує партія влади "Грузинська мрія – демократична Грузія".