Вылазка российских оккупантов 18 февраля на Луганщине под Новотошковским и Золотым вызвала вопрос: что это было и зачем?

По факту это было микронаступление в результате которого наша армия оставила один наблюдательный пункт и потеряла четыре человека раненными и одного убитым. Погиб 22-летний Максим Хитайлов, тело которого по состоянию на 20 февраля захватчики так и не передали. Погиб на том самом наблюдательном пункте. Ещё два человека получили боевые травмы в связи со взрывом.

Силы противника, участвовавшие в атаке, оцениваются в один усиленный взвод, то есть, около 40-50 солдат. В атаке задействовали три танка, которых по договорённостям под надзором миссии ОБСЕ, вообще не должно быть ближе, чем 15 км от линии фронта. Потери противника в этом бою – 4 убитых, 6 раненых. Помимо этой атаки на 21 участке фронта в тот день были обстрелы разной степени интенсивности.

Партия "ЕС" сразу стала бить в набат. Павел Климкин назвал целью вылазки желание Москвы "дальше расшатывать эмоции в украинском обществе и привести всех нас к тотальной внутренней ссоре и дестабилизации, а потом собрать с этого свои плоды". Он также отметил, что эта провокация символично приурочена к годовщине расстрела людей "беркутовцами" на Майдане. Журналист Юрий Бутусов выразился ярко: "российские гаубицы разорвали в клочья пустые разговоры власти о перемирии". Зеленский сдержано назвал эту атаку провокацией. Посольство США в Украине и пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску лаконично выразили свою обеспокоенность этим ростом эскалации со стороны РФ. Брюссель выразил её более многословно и потребовал от России не допускать такие безобразия. "Зелеманы" обвинили "порохоботов" в преувеличениях и надувании мухи до размеров слона.

В этот день также была 9 годовщина свержения Каддафи и кто-то выпустил около 15 ракет по порту Триполи. Все заподозрили Хафтара, но он не взял официально на себя ответственность. Специальный представитель ООН по Ливии Гассан Саламе в тот же день выступил во Дворце наций в Женеве и заявил, что это грубейшее нарушение перемирия, но не сказал кем. В результате обстрела погибло три человека и пять получили ранения. Все они были гражданскими. Агентство "Reuters", ссылаясь на анонимного чиновника в окружении Хафтара, сообщило: порт обстреляла его армия, целясь по турецкому кораблю. МИД Турции 19 февраля заявил, что ни один её корабль в Ливии не пострадал. Маршал Хафтар так и не взял на себя ответственность, а лишь гордо сказал, что он стреляет только по террористам, а не по гражданским лицам.

Несмотря на то, что никто не признался в обстреле порта, обе стороны прекратили переговоры о дальнейшем углублении перемирия в Ливии к большой досаде всех, кроме Москвы. Лавров ещё 19 января, когда было подписано соглашение о перемирии, ныл, что как-то оно всё не так. Нытьё Лаврова имело вескую причину, – Хафтар в январе покинул Москву, отказавшись плясать под её дудку, вопреки получаемой военной помощи.

Не исключено, обстрел порта Триполи был произведен не по приказу Хафтара, а по звонку "чекистов" из Москвы своим коллегам "чевекистам" Пригожина, чтобы те сорвали перемирие. Прошлая их попытка – обстрел школы в Триполи 28 января не привела к его срыву. Поэтому "чекисты" и "чевекисты" проявили креатив и обстреляли порт, поскольку обстрелами больниц и школ уже никого не впечатлишь, а в порту есть танкеры с нефтью. Обстрел получился позорным, ни в какой военный объект не попали, но цели достигли – перемирие сорвали.

Похоже, подобную цель преследовала и их вылазка 18 февраля на Луганщине, которая абсолютно "случайно" произошла сразу после конференции по безопасности в Мюнхене.

В Москве явно остались очень недовольны как снятием с обсуждения её доклада из 12 пунктов о новом мире с Украиной, так и выступлением на ней Зеленского. Свой доклад Кремль выставил на сайте конференции до приезда Зеленского, и полагал: как только тот прибудет в Мюнхен, так и начнёт его обсуждать, чем запустит процесс. Но Зеленский его не упомянул, притом, что "чекисты" выставили доклад повторно. В Мюнхене их "спіткала невдача", – навязать Украине контрабандой для обсуждения третий вариант Минского соглашения о перемирии не удалось.

Досада "чекистов" понятна – тайная вечеря в Омане пошла коту под хвост. Зеленский на контакты идёт, но потом поступает по-своему. "Чекисты" к такому не привыкли, хотя и должны были бы после прокола с Трампом. Ещё больше их возмутило то, что Зеленский в Мюнхене вежливо поинтересовался: почему государства, у которых есть ядерное оружие могут накладывать вето на решения ООН? Порошенко тоже ставил этот вопрос, а Эрдоган задаёт его постоянно. Ответ: так сложилось исторически и скажите "спасибо" за это Гитлеру, – явно нельзя считать удовлетворительным. В Лиге Наций такого не было, если уж ссылаться на историю.

В итоге раздосадованные "чекисты" решили на всех надавить и устроили вылазку на Луганщине. Но ограничиться только нею не планируют.

Новини Обострение на Донбассе как операция Кремля

Кремль на украинском фронте оказался в мало понятной для него ситуации и не знает, что лучше в данный момент предпринять. Общая установка вроде как есть: идём в разнос, объявляем всем войну, а там будь что будет. Если выигрываем, то никаких проблем, во всяком случае, на первый, кремлёвский взгляд. Если проигрываем, тоже ничего ужасного: одного двойника Путина хороним торжественно под "Лебединое озеро", остальных – по-тихому. Выкапывать труп настоящего Путина и везти в Гаагу бессмысленно. После этого проводим президентские, а также думские выборы, и торжественно объявляем: всё, в РФ произошла прекрасная революция, отстаньте от нас, мы за Путина не в ответе. За Сталина, Ленина, Ивана Грозного и всех остальных тоже, и не имеем никакого отношения к ним, к СССР и к самодержавию. Полный апгрейд России и истории. Остаются в ней лишь деды, которые воевали, поскольку к ним только одна крупная претензия: почему не пристрелили Сталина и Берию.

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Масштабно, концептуально и всё по полочкам. Не понятно только как в рамках этих двух сценариев вести сейчас себя с Украиной. – помыкать ею или просить у неё прощения и сдаваться ей в плен – одинаково рано. Из-за этого в кремлёвских головах появляются самые разные варианты и их комбинации.

Основных вариантов просматривается пять.

Первый – отбросить все стеснения и начать масштабное вторжение с применением авиации. Технически и отчасти морально в Кремле к этому готовы, но мешают несколько обстоятельств. Главное среди них – такое вторжение станет официальным началом Третьей мировой войны, и в отличие от Второй мировой, переложить всю ответственность на Гитлера не удастся. Выгребать в случае поражения придётся по полной всем россиянам и на три поколения вперёд. За дедов типа Путина, Лаврова и Соловьёва придётся ответить так, что денацификация, проведенная в Германии, будет казаться их внукам курортом.

Новини Путин пойдет на уступки по Донбассу

Второй вариант – начать ползучее наступление мелкими шажками, подобно тому, как в 2019 г. Москва сделала это в турецкой зоне деэскалации в Сирии, а затем довести его до большой конфронтации. Тут тоже много проблем. Основная – Украина не Азия и большая конфронтация может наступить раньше, чем хотелось бы Кремлю и не на его условиях.

Третий – попытаться сделать Медведчука своим губернатором Украины, но для этого надо очень много сделать. Настолько много, что полного объёма не представляет никто, и этот вариант имеет свои большие плюсы и минусы. Самые жирные плюсы – его можно реализовывать до бесконечности и потратить на спецоперации всю нефть и газ с Ямала. Рабочих мест для агентов, троллей, пропагандистов, профессоров и диверсантов можно под это создать немеряно, и россияне обретут, наконец, национальную идею – захватить Украину. Самый жирный минус – деньги и нефть у них могут закончиться раньше.

Четвёртый – пойти на частичные уступки и превратить Минское перемирие в "вечный" мир, чего и добивается Зеленский. Грустный для Москвы вариант, поскольку Крым тоже придётся вернуть, хотя и без выплаты больших репараций. В этом варианте много своих жирных плюсов и разных комбинаций, но в итоге Крым придётся вернуть.

Пятый, почти фантастический, – аннулировать Минское перемирие, быстро всё вернуть и извиниться, чтобы избежать Гаагского трибунала и других неприятностей по примеру Ирана, который признался, что сбил украинский самолёт. Не только признался, но также извинился, выразил соболезнования, обещал выплатить компенсации и 68 человек отдал под суд. Вариант почти фантастический, поскольку не в ментальности россиян извиняться и возвращать награбленное. Но при некоторых условиях и такое может произойти, судя по тому, как в Кремле начали нервничать и дёргаться по мере приближения к 9 марта, когда в Гааге откроются слушания по сбитому им рейсу МН17.

В этой ситуации для офиса Зеленского самое лучше взять пример с Конрада Аденауэра, немецкого канцлера в 1949-1963 годах, и не спешить соглашаться на условия Кремля, как бы тот сильно не давил. В 1952 г. Сталин, после трёх безуспешных попыток свести четыре зоны оккупации Германии в одно государство, предложил Аденауэру принять ГДР в ФРГ почти на тех же условиях, на которых Кремль пытается впихнуть ОРДЛО в Украину. На что Аденауэр мудро ответил: "Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину".

Условия Сталина были: советские войска остаются в объединённой Германии, Штази и Социалистическая единая партия тоже остаются. Сталин шёл на уступку – соглашался на свободу прессы и деятельность любых партий в объединённой Германии, а также на проведение в ней открытых выборов, но взамен требовал, чтобы Германия внесла в свою конституцию внеблоковый статус.

Аденауэр не согласился почти по тем же причинам, по которым Польша отказалась перед Второй мировой войной принять от СССР гарантию её безопасности. СССР обещал ей безопасность, если поляки впустят на свою территорию 300-тысячную Красную армию. Польша отказалась, а Латвия, Литва и Эстония согласились разместить у себя советские гарнизоны. Через год Сталин потребовал от них сменить свои правительства и провёл в этих трёх странах так сказать выборы, на которых было только по одному кандидату на округ от блока коммунистов и беспартийных.

По сути отказ Аденауэра позволил Германии избежать варианта "референдума" по-крымски. Канцлер правильно понимал, что время работает на него. Уже через год, когда Сталин умер, Берия предложил политбюро ЦК КПСС вернуть ГДР и в результате этого выйти из состояния "холодной войны". Берию расстреляли, но не за это, а через 37 лет его предложение реализовал Горбачёв. Украине явно не понадобится так долго ждать, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Россию уже готовят к смерти её второго Сталина и меняют ей конституцию под переход от культа личности к хрущёвско-брежневскому коллективному руководству ещё при условно живом Путине.

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