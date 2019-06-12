"Розмазали по столу!" З'явилося відео розгрому людини Зеленського в КСУ

У мережі показали фрагмент засідання Конституційного суду України від 11 червня щодо розпуску президентом Верховної Ради, на якому суддя Ігор Сліденко буквально "розгромив" усі докази представника Володимира Зеленського у КСУ Федора Веніславського.

Так, він звернув увагу, зокрема на те, що питання про існування коаліції повинен вирішити парламент. "Ми тут не займаємося ні політикою, ні арифметикою", – підкреслив суддя, зазначивши, що нардепи самі мають порахувати, чи є у них потрібна кількість людей. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ще одна словесна суперечка сталася через оголошення можливої дати ухвалення рішення. Веніславський заявив, що вони чекають на оголошення вердикту до 29 червня. "У мене до вас запитання: а звідки ви знаєте, коли КСУ ухвалить рішення?" – обурився Сліденко.

Ігор Сліденко Скріншот з відео

Водночас було помітно, що представник Зеленського нервував і переходив на підвищений тон. Йому одразу ж дали пораду: "Пане представнику, потрібно бути обережнішим у своїх висловлюваннях".

Цей фрагмент відео не залишили без уваги користувачі мережі. Під роликом на YouTube вони висловили своє обурення. "Розмазати по столу!", "Як двієчника на іспиті!", "Команда професіоналів, немає питань", – іронізують люди.

Як підмітили українці, команда Зеленського явно не готувалася до засідання і не прочитала матеріалів справи.

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Як раніше стало відомо OBOZREVATEL, є висока ймовірність того, що указ Зеленського визнають неконституційним. У той же час джерела не виключили і того, що під зовнішнім тиском остаточне рішення може змінитися.

Зокрема, професор права Віктор Мусіяка, відповідаючи на запитання, яким може бути рішення суду, зауважив: "Складно давати прогноз щодо цих указів, зважаючи на те, що Конституційний суд неодноразово виносив неоднозначні рішення. Бувало, що рішення абсолютно нормальне, не викликає ніяких негативних емоцій, а бувало, що воно очевидно заангажоване. Тут є нюанси".

Зі свого боку голова КСУ в 1996-1999 роках Іван Тимченко запевнив, що у Зеленського не було достатніх підстав для розпуску Верховної Ради.

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