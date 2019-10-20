Росія визнає українців "носіями російської мови": з'явилися нові подробиці

Росія готує закон про визнання українців "носіями російської мови", щоб спростити їм отримання громадянства. Такі кроки зумовлені демографічною кризою в РФ.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародної політики Ігар Тишкевич. За його словами, Росія має гостру потребу в міграційному притоці для підтримки кількості населення і робочих кадрів.

Як зазначив експерт, крім скорочення населення, існує національна проблема: "Так звана слов'янська складова зменшується щороку, але зростає кількість населення національних автономій. Це питання стабільності внутрішньополітичної системи".

За його словами, РФ потрібні мігранти працездатного віку, які можуть народжувати дітей, є носіями слов'янських культур і потенційно можуть асимілюватися.

"Тому для Росії цілком природно спрощувати механізми отримання громадянства. Мова саме про громадянство, а не про маятникову трудову міграцію, щоб ці люди приїжджали до РФ, жили там, асимілювалися, народжували дітей", – підкреслив Тишкевич.

За оцінками експерта, Росія для виправлення демографічної ситуації потребує щорічного притоку близько 40-50 тис. мігрантів, "які хоча б зовні виглядають як європейці".

Тишкевич зазначив, що Кремль проводить "цинічну політику вимивання населення для вирішення власних проблем". На його думку, українське керівництво у відповідь має проводити "аналогічну цинічну політику", спрощуючи отримання громадянства для росіян.

Міжнародник повідомив, що в Росії сьогодні перебуває близько 600 тис. українців, які виїхали туди після початку війни на Донбасі, але поки не отримали паспорти громадян РФ. Як пояснив Тишкевич, новий закон дозволить російській владі їх паспортизувати.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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