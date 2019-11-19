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19 листопада • оновлено в 03:51
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Російський журналіст назвав мету Путіна на нормандському саміті

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Російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що на нормандському саміті може бути вирішене питання щодо деескалації на Донбасі.

"Певною мірою це в інтересах Путіна – тимчасово знизити кількість людей, що вбивають в Україні, щоб вирішити свої зовнішньополітичні питання", – сказав він OBOZREVATEL.

Водночас журналіст переконаний: "Остаточно припинити вбивати громадян України Путін не зацікавлений. Путін зацікавлений у тому, щоб постійно створювати хаос. Я вважаю, що саме в цьому полягає його інтерес".

Названа мета Путіна на нормандському саміті

Названа мета Путіна на нормандському саміті

Коментуючи постійне відкладання нормандської зустрічі, журналіст запевнив: "Зустріч, найімовірніше, буде. Тому що скасування цієї зустрічі буде досить серйозною поразкою і Кремля також. Повністю звалити всю провину на Україну, швидше за все, не вийде".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії не підтвердили зустріч у нормандському форматі, яка за попередньою домовленістю повинна була відбутися 9 грудня 2019 року в Парижі. 18 листопада помічник президента Росії повідомив про те, що в Кремлі все ж таки готуються до зустрічі в зазначену дату.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нормандський формат
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