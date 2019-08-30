Робота нового Кабміну під загрозою: Турчинов вичитав команду Зеленського

Новостворені міністерства, а також ті, що змінили назву в результаті злиття з іншими, не зможуть працювати, поки не будуть внесені зміни до Державного бюджету.

На це звернув увагу у Facebook екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

Він нагадав, що на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня під час затвердження нового уряду узгодили також істотні зміни у його структурі, які проте не можуть почати діяти повною мірою.

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"Всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв і новообраних міністрів: ні положень, які потрібно затверджувати, ні штату, а головне – ні копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону "Про бюджет України" закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації", – наголосив Турчинов.

За його словами, для нормального функціонування нових підрозділів уряду ВРУ має знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу нових міністерств.

"Серйозні державні рішення мають спиратися не тільки на інформаційну складову. Є ще одна важлива складова, яка називається "державне управління". Такі рішення вимагають серйозної підготовчої роботи, яку бажано проводити до їхнього ухвалення", – резюмував він.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, 29 серпня Верховна Рада затвердила склад нового уряду, призначивши глав міністерств.

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