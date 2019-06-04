Рішення Зеленського щодо Донбасу: з'явилася перша реакція Кремля

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вважає призначеного представником України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучму авторитетним і досвідченим діячем.

Водночас, за його словами, в цьому питанні важлива позиція українського президента Володимира Зеленського, передає РЕН ТВ.

"Кучма це, звісно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави", — заявив Пєсков.

Володимир Зеленський Прес-служба АП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 червня Зеленський повернув другого президента України Леоніда Кучму в Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі як представника від України.

На думку журналіста Віталія Портникова, повернення Кучми до роботи в ТКГ має показати російському лідеру Володимиру Путіну, що нова влада України отримала впливового прихильника.

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