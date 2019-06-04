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Рішення Зеленського щодо Донбасу: з'явилася перша реакція Кремля

5.1тЧитати матеріал російською

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вважає призначеного представником України в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучму авторитетним і досвідченим діячем.

Водночас, за його словами, в цьому питанні важлива позиція українського президента Володимира Зеленського, передає РЕН ТВ.

"Кучма це, звісно, досить авторитетний діяч, досвідчений, добре розбирається в цій проблематиці, і тут дуже важлива концептуальна позиція глави держави", — заявив Пєсков.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба АП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дмитро ПєсковЛеонід КучмаВолодимир Зеленський
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Пойда Николя
Пойда Николя
А где же креативность , новые подходы ?? Опять на те же грабли . Народ выбрал очевидно , чем то думал . ??
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Иванова Оксана
Иванова Оксана
Спaсибo всeм тeм, ктo пoкaзaл мнe пpeкpaсный cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁rnyfll1 Пpoстo прoйдя опpоc пoлyчилa почти полyгодoвую зарплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa ещe есть возмoжнocть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я не понял а ...какое решение шут принял по донбассу????То что старого хрыча убийцу грузина опять отправил в Минск???Так он шаг в шаг повторяет все что делал алкаш))
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