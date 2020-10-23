Резніков заявив, що поки зарано говорити про план повернення Криму
Віцепрем'єр Олексій Резніков розповів про "Кримську платформу"
Він уточнив, хто може увійти до її складу
Також чиновник вважає, що без розуміння від міжнародних партнерів, говорити про конкретний план реінтеграції поки не варто
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що поки зарано говорити про якийсь конкретний план, який би передбачав повернення Криму.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" віцепрем'єр зазначив, що для цього потрібно орієнтуватися на міжнародних партнерів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я б хотів акцентувати увагу на тому, що сьогодні звучить питання повернення питання Криму до порядку денного. Я хочу нам усім нагадати, що з 2014 року, коли сталася окупація Криму та Севастополя, на жаль, навіть в Нормандські форматі, і відповідно, що було записано в політико-дипломатичних домовленостях, які називаються Мінські угоди, про Крим не йшлося і не йдеться сьогодні", – сказав він, закликавши також не називати окупацію Криму анексією.
Резніков пояснив, що навіть висловлювання представників влади повертає питання про півострів в політичний порядок денний, і це вже "зрушення з місця".
Він також нагадав про ініціативу створення "Кримської платформи", куди будуть залучені не тільки учасники "нормандського формату" (Франція та Німеччина), а й представники інших країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL , під час свого послання у Верховній Раді президент Володимир Зеленський анонсував створення "Кримської платформи" і розповів про пошук нових способів повернення півострова.