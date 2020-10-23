Резніков пояснив, чому не вистачає води в Криму, і назвав претензії окупантів "нікчемними"
Олексій Резніков озвучив дві основні причини нестачі води на півострові
Також він назвав умови відновлення водопостачання для Криму
Претензії Росії до України щодо водопостачання окупованого нею Криму є "нікчемними".
Про це заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексій Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". Він пояснив, що обсяги споживання води на півострові збільшилися через його мілітаризацію та завезення додаткового населення з Росії.
Віцепрем'єр нагадав, що відповідальність за гуманітарні потреби несе держава-окупант.
"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не розв'язується і це має розв'язувати українська сторона, є нікчемними. Нині вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання", – зазначив Рєзніков.
Він додав, що Україна не поставлятиме воду до Криму до його повної деокупації.
"Жодного водопостачання до Криму з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ані офіційно, ані неофіційно, ніяк", – наголосив міністр.
Раніше російська влада заявила, що ситуація з водопостачанням у Криму не поліпшиться до кінця року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Путін злякався, що нестача води вдарить по туризму та інвестиціях на півострові.