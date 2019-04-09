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"Реалізує варіант Б": озвучений можливий план Порошенка щодо збереження влади

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Президент України Петро Порошенко розпочав активну промоцію законопроектів про імпічмент президенту і тимчасові слідчі комісії.

Таким чином, він може готуватися до програшу на виборах і хоче встигнути знизити роль президента в управлінні країною. Цю думку озвучив шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що зазначені два простих документи можуть принципово знизити в майбутньому статус президента, оскільки дають Верховній Раді відчутний важіль впливу на главу держави. У разі виникнення будь-яких претензій до нього парламент буде залучати до розслідування ТСК, після чого розпочнеться процедура імпічменту.

Петро Порошенко

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"Петро Олексійович, схоже, "допускає" можливість програшу на виборах і робить перший крок до перенесення центру управління країною в парламент. Не важко припустити, що він це робить з метою збільшення індексу власної безпеки. Але депутати (особливо мажоритарники) підтримують такий "план Б" Порошенка, оскільки він збігається з уявленнями більшості парламентаріїв про демократичний "переділ" влади в країні. Тепер залишається чекати: ПОП тільки поговорити зібрався чи реально подасть ці законопроекти", — резюмував Сохар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що досі не зняв вето із Закону "Про імпічмент президента України", оскільки він потребує ретельного доопрацювання і обговорення у Верховній Раді.

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Особи
Петро ПорошенкоОрест Сохар
Місце
Україна
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