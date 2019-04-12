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"Раша тудей відпочиває!" Ведуча "Права на владу" назвала українців ботами: в мережі скандал

2.8тЧитати матеріал російською

Ведуча ток-шоу "Право на владу" на "1+1" Наталія Мосейчук під час ефіру не стримала емоцій і обізвала "ботами" користувачів Facebook.

Вона звернулася до тих, хто обурювався її непрофесійною поведінкою в програмі за участю президента Петра Порошенка (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Своєю поведінкою Мосейчук викликала гнів у мережі. У зв'язку з чим користувачі Facebook оголосили флешмоб #янебот.

Наталія Мосейчук

Наталія Мосейчук

скріншот

"Жах ... Дніще яке ... Раша Тудей відпочиває. Скабеєва затамувавши подих конспектує біля екрану, Кисельов записує на VHS", - написав Павло Кашчук.

Журналістка Інна Білецька відповіла ведучій ток-шоу: "Пані Мосейчук відчула, що її особиста перемога вже близько і тепер дуже обурюється реакціями в Facebook, називаючи всіх, хто її критикує, ботами. Але я не бот, а ви, Мосейчук, не журналістка. І те, що ви робите - обслуговування, а не журналістика".

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"Вимагаю Мосейчук-Скабеєву вибачитися перед українцями, які мають думку відмінну від думки маріонетки ... Я не бот, не порохобот, не ботоферма, як ви нас обізвали очі в очі в прямому ефірі "1+1", я не маю наміру виїжджати з країни як ви мені вказали ... Це - моя країна, я тут народилася, ми її захистили, а ви її продали", - зазначила Вікторія Шевчук.

"Мосейчук назвала всіх незгодних ботами і побажала їм залишитися без роботи. Мене звуть Рибак Олена. Я киянка. 35 років. Викладач польської мови. І #янебот", - зазначила мешканка Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить в Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макрона.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Мосейчук - Скабеева!!!!!
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Smith Lera
Smith Lera
#янебот, мосійчук прислуга зе-бені, давно померла як журналіст, хоча ніколи їм і не була.
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Какой хозяин,такая и прислуга,хамство их конек.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Ukr Stanislav, Ну Порошенко сразу даёт своим псам команду ФАС,когда ему задают не те вопросы,про Шария например или сам шапки срывает и телефоны выбивает,настоящий президент)))))
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