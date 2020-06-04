Рада ухвалила закон про "злодіїв в законі": нардепи "заслухали" кримінальних авторитетів

Верховна Рада прийняла законопроект №2513 про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою.
За документ у другому читанні та в цілому проголосували 236 народних депутатів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Під час розгляду законопроекту нардепам включили аудіозапис розмов між кримінальними авторитетами, які висловлювали побоювання у зв'язку з його прийняттям.
Згідно інформації на табло, розмовляли кримінальний авторитет Дніпропетровщини "Сводік" і авторитет "Марік". При цьому звучали "запікані" матюки.
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