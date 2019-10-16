Рада дала старт масштабному перезавантаженню Верховного суду

Верховна Рада України ухвалила президентський проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

За відповідний документ проголосували 236 нардепів на засіданні парламенту 16 жовтня. Що зміниться:

Максимальна кількість суддів Верховного суду України зменшується із 200 до 100 осіб.

Вводяться єдині правила для суддівської винагороди, незалежно від проходження кваліфікаційного оцінювання.

Встановлюється додаткова підстава для дисциплінарної відповідальності судді — недотримання ним встановлених термінів для надання суддею інформації на вимогу ВККС.

Засідання Ради 24 канал

Законопроєкт також пропонує поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період із 21 листопада 2013-го по 19 травня 2019-го. Зміни будуть внесені до закону про очищення влади.

Регламент ВККС буде затверджуватиме Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням ВККС.

Методику і порядок проведення іспитів під час відбору суддів, як і раніше, готуватиме ВККС, однак затверджуватиме ВСП.

Пропонується скоротити кількість членів ВККС із 16 до 12-ти. Усіх їх призначатиме ВСП за результатами конкурсу, який сама ж і проводитиме.

Згідно із законопроєктом, буде доповнено перелік підстав для звільнення члена ВККС. Такими будуть, наприклад, нехтування обов'язками, поведінка, яка підриває авторитет і довіру суспільства до правосуддя та судової влади, зокрема недотримання етичних стандартів судді.

Звільняти члена ВККС буде не сама комісія, як це передбачено зараз, а Вища рада правосуддя. Водночас звільнення з посади судді або припинення повноважень на конституційно передбачених підставах не буде підґрунтям для припинення повноважень члена ВККС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запрацював оновлений склад Вищої ради правосуддя, частина членів якого була обрана всупереч українському законодавству.

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