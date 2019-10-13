"Хочеться матюкатися!!" Комаровський розкритикував пресмарафон Зеленського

Відомий український педіатр Євген Комаровський обурився через озвучені на пресмарафоні президента України Володимира Зеленського питання.

Про це він написав у Facebook. За словами лікаря, ситуація стала "діагнозом" українській журналістиці.

"Сьогодні з'явився у пресі повний список питань до президента, озвучених в ході пресмарафону. З'явилася можливість для аналізу, як наслідок хочеться вити і матюкатися. Так ось. Я зараз перерахую слова, яких не було ні в одному питанні. НІ В ОДНОМУ. Отже: лікар, учитель, дитина, спорт, школа, інвалідність, хворий, аптека, ліки, біль, лікарня, трансплантація, медицина, театр, музика, мистецтво, книга, хоспіс, реабілітація, пенсіонер", – обурився лікар.

При цьому Комаровський відзначив, що слова "діти" та "сім'я" прозвучали лише в контексті дітей самого Зеленського. Про жодні дитячі будинки або дитячі садки мова не йшла, нарікає лікар.

"При цьому Трампа згадали мінімум 25 разів. Це діагноз журналістиці. Головне, щоб ви не заразили президента. Саме медицина, сумнівне майбутнє дітей і беззаконня всюди – формують у переважної більшості українців постійно присутнє відчуття небезпеки. Хто там у нас головний по національній безпеці?" – резюмував педіатр.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Комаровський розповів про людей, які намагаються очорнити його в очах президента України Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!