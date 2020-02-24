Російський історик Андрій Зубов констатував, що п'ятий президент України Петро Порошенко зміг зупинити подальшу окупацію країни, в результаті чого глава РФ Володимир Путін зазнав "повне фіаско" на першому етапі свого плану.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net, зазначивши, що після анексії Криму могло бути кілька сценаріїв розвитку подій.

Так, історик вважає, що Путін розраховував на успіх, при якому значна частина України виступила б за найтісніше об'єднання з Росією. Другою ідеєю було прийняття Заходом відповідних подій, а третьою – помста українському народу за повалення Януковича та знесення пам'ятників Леніну.

Андрій Зубов Ліга.нет

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"Але Захід проявив твердість. Значною мірою це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародних зобов'язань", – наголосив Зубов.

За його словами, Путін "зазнав повного фіаско", незважаючи на те, що багатьом не хотілося псувати відносини з Росією, оскільки це було економічно невигідно. Країни Заходу таки пішли на санкції і невизнання Криму.

"Оскільки за цією справою Путіна не пішли нові справи, – він зламався на першому кроці, далі Криму і Донбасу справа не пішла. До президентських виборів у Росії 2018 року настало розчарування", – констатував Зубов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історик викрив міф Путіна, заявивши, що на початку Другої світової війни Радянський Союз воював на боці нацистської Німеччини. Підтвердженням цього є той факт, хто "Німеччина воювала на радянській нафті".

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