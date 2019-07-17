Путін спростив отримання громадянства Росії для всього Донбасу: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської області, а не лише непідконтрольних Україні "Л/ДНР".
Відповідний документ з'явився на державному порталі правової інформації РФ у середу, 17 липня і вже набрав чинності.
Так, указом із минулої редакції прибрали формулювання "окремі райони" Донецької і Луганської областей, залишивши просто назви українських регіонів.
Путін спростив отримання паспортів для всього Донбасу
Це означає, що тепер отримати російський паспорт в спрощеному порядку зможуть всі, хто був зареєстрований на території Донбасу з квітня 2014 року.
Указ Путіна
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій. Громадяни України вважають, що такий крок буде більш ніж справедливим.
13 червня стало відомо, що в Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.
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