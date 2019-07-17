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Путін спростив отримання громадянства Росії для всього Донбасу: що відомо

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської області, а не лише непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

Відповідний документ з'явився на державному порталі правової інформації РФ у середу, 17 липня і вже набрав чинності.

Так, указом із минулої редакції прибрали формулювання "окремі райони" Донецької і Луганської областей, залишивши просто назви українських регіонів.

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Путін спростив отримання паспортів для всього Донбасу

Путін спростив отримання паспортів для всього Донбасу

Це означає, що тепер отримати російський паспорт в спрощеному порядку зможуть всі, хто був зареєстрований на території Донбасу з квітня 2014 року.

Указ Путіна

Указ Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
російські паспорти
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Мир Миру
Мир Миру
Треба спростити процедуру отримання українських паспортів для етнічних українців Кубані
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Петров Александр
Петров Александр
Мир Миру, на Кубани дураков нет. Ха-ха
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Serov Oleg
Serov Oleg
Мир Миру, а,фуй не хочешь?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Где норм заголовок "Россия пошла на подлый шаг"?
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Serov Oleg
Serov Oleg
пора распространить на всю украину..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Serov Oleg, всему свое время.Но это было уже анонсировано.
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