Путін спростив отримання громадянства Росії для всього Донбасу: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської області, а не лише непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

Відповідний документ з'явився на державному порталі правової інформації РФ у середу, 17 липня і вже набрав чинності.

Так, указом із минулої редакції прибрали формулювання "окремі райони" Донецької і Луганської областей, залишивши просто назви українських регіонів.

Путін спростив отримання паспортів для всього Донбасу

Це означає, що тепер отримати російський паспорт в спрощеному порядку зможуть всі, хто був зареєстрований на території Донбасу з квітня 2014 року.

Указ Путіна Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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