"Путін сказав Україні готуватися": міжнародник пояснив, чого чекати від прямих погроз Росії

Президент Росії Володимир Путін фактично відкритим текстом заявив про підготовку військової ескалації в Україні.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко, коментуючи чергову пряму лінію президента РФ.

"Коли була пряма лінія, ніким не шанований Захар Прилєпін (російський письменник, прихильник терористів "ДНР" - ред.) запитав, чи буде Росія підтримувати "ДНР" і "ЛНР". Путін відповів - звичайно буде", - нагадав експерт- міжнародник.

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Кравченко нагадав також, що Путін пригрозив "тяжкими наслідками для української державності" в разі можливого наступу ВСУ на Донбасі.

"Він сказав, що якщо Україна буде це робити, це буде загрожувати державності країни. Це пряма загроза, і Путін фактично нам сказав готуватися", - зазначив експерт.

"У нас електоральний цикл. Згадайте історію з Савченко (арешт нардепа Надії Савченко за підозрою в підготовці держперевороту - ред.). Глава СБУ Василь Грицак розповідає про склади зброї, які знайдені. Можливо є і ті, які не знайдені. Росія готується до військової ескалації в середині нашої країни зі спробою повалити владу. З точки зору їх пропаганди, у нас тут нацисти і фашисти, хунта. Вони ретельно готуються. На такі тези мало хто звертає увагу, але це пряма загроза нашій державності", - підкреслив Кравченко.

Як повідомляв ObozTV, експерт-міжнародник Валерій Кравченко також розповів, де в Україні є передумови для нового сплеску сепаратизму.