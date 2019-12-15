"Путін боїться Зеленського": в Росії пояснили провал Кремля на "нормандському саміті"

Президент Росії Володимир Путін боїться таких людей, як український лідер Володимир Зеленський, тому й не зміг реалізувати свій план на "нормандському саміті".

Таку заяву зробив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов в ефірі програми "Крім.Реаліі" на Радіо Свобода.

"По-перше, Зеленський – іншого віку людина. По-друге, він харизматик. Путін дуже боїться харизматиків, це абсолютно не його типаж людей. По-третє, Путін – маніпулятор, як КГБшник, а Зеленський – маніпулятор, як актор", – пояснив Пономарьов.

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На його думку, план Путіна на зустрічі у нормандському форматі не реалізувався, оскільки Зеленський заманив його на зустріч хитрістю.

Зеленський і Путін колаж

"Мені здається, що Володимир Олександрович хотів обдурити Володимира Володимировича, заманивши на цю зустріч. Тому що, судячи з усього, його команда грала в такі піддавки, вдаючи, що вони узгодили якісь компромісні питання", – додав він.

Пономарьов підкреслив, що Путін не поїхав би на зустріч без впевненості у великій перемозі, так як його співрозмовник занадто молодий та недосвідчений.

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"Думаю, що буде розбір польотів у Москві. Я так розумію, що він уже почався у Парижі. А виявилося, що Володимир Олександрович не так простий", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після підсумків "нормандського формату" єдиним союзником Зеленського є українські патріоти, які виступили проти капітуляції. Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

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