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"Продайте машину": Зеленський зухвало звернувся до мера Сміли

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Президент України Володимир Зеленський запропонував в.о. мера Сміли Віктору Федоренку продати свій автомобіль і сплатити частину боргу міста за тепло.

Про це український глава сказав під час наради в Черкасах, повідомляють "Букви" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так, під час виступів секретар міськради Сміли Федоренко і відсторонений мер міста Олексій Цибко перекладали один на одного відповідальність за заборгованість за теплопостачання.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Уніан

Згодом з'ясувалося, що населення Сміли платить за послуги ЖКГ, при цьому місто має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства "Смілаенергоінвест" і не може впоратися з оплатою

Зеленський запитав Федоренка, яка у нього машина. Федоренко відповів, що Toyota. Після цього президент порадив чиновнику продати автомобіль і погасити частину боргу.

"Ніхто не зірве опалювальний сезон у Смілі", – підкреслив Зеленський.

"Продайте машину": Зеленський зухвало звернувся до мера Сміли

Букви

Варто відзначити, що в електронній декларації про доходи (за 2018 рік) у власності Федоренка також числиться автомобіль Porshe Cayenne, а у його дружини – Mercedes Benz G500.

"Продайте машину": Зеленський зухвало звернувся до мера Сміли

Скріншот

"Продайте машину": Зеленський зухвало звернувся до мера Сміли

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 31 липня прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту.

Під час зустрічі журналісти телеканалу "1+1" презентували президенту його гіпсовий бюст. Український глава здивувався такому подарунку і не став його приймати. "Я що вам, пам'ятник?!" – запитав Зеленський.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
Теги
політика долги комунальні послуги видео
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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