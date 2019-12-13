Україна узгодить з Росією списки для обміну полоненими і дату припинення вогню на Донбасі 18 грудня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони також обговорять нові ділянки розведення сил, повідомив глава МЗС Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Сподіваюся, в середу буде оголошена конкретна дата припинення вогню. До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу", – сказав дипломат.

Пристайко додав, що в питанні розведення сил і засобів Україна вимагатиме активної участі ОБСЄ.

Нещодавно Пристайко, коментуючи розведення сил, повідомив :"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Ми маємо в запасі ще кілька, які дозволять нам маневрувати під час переговорів".

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський Пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!