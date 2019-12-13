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13 грудня • оновлено в 22:11
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Припинення вогню і обмін полоненими: Пристайко назвав важливу дату для Донбасу

1.2т
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Україна узгодить з Росією списки для обміну полоненими і дату припинення вогню на Донбасі 18 грудня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони також обговорять нові ділянки розведення сил, повідомив глава МЗС Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Сподіваюся, в середу буде оголошена конкретна дата припинення вогню. До кінця року, сподіваюся, ми обміняємо наших військовополонених, і ця домовленість теж буде досягнута в середу", – сказав дипломат.

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Пристайко додав, що в питанні розведення сил і засобів Україна вимагатиме активної участі ОБСЄ.

Нещодавно Пристайко, коментуючи розведення сил, повідомив :"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Ми маємо в запасі ще кілька, які дозволять нам маневрувати під час переговорів".

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

Пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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