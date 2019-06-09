Премія "Страуса": злодій Зеленський, пацифіст Кучма і "тріумф" Пушилін

Що спільного у Володимира Зеленського та безіменного композитора з шедевра радянської анімації мультфільму "Піф-паф, ой-ой-ой!", випущеного ще в 1980 році, через два роки після народження майбутнього президента України?

Виявляється, і Зеленського, і радянського мультяшного героя пов'язує геніальне розуміння плагіату як традиції.

Судіть самі. На минулому тижні президент України Володимир Зеленський, заявивши про те, що "Україна в ЄС – смерть російського імперського проекту", повторив слово в слово цілий абзац з промови свого попередника Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

Спочатку в Адміністрації Зеленського пояснили все "диверсією" співробітників МЗС, які, як багатоверстатники, пишуть промови, як і для Порошенка, так і для шостого президента України.

Але потім прес-секретар глави держави Юлія Мендель знайшла політичне виправдання для "вкраденої промови". Виявляється, справа "в незмінності позиції України після зміни керівництва держави". Так би мовити, вірність старій добрій політичній традиції. Так заповідав сам "Барига" і друг батька Свинарчука.

А тепер нагадаємо геніальну промову композитора з мультфільму "Піф-паф, ой-ой-ой!":

"Як сказав класик, треба брати музику у народу, і тільки обробляти її. Так я і роблю. Тому, коли сьогодні береш у композитора - це, власне кажучи, береш у народу, береш у народу — береш у себе, і головне, щоб музика була твоя, і хто говорить "плагіат", я кажу "традиція".

Насправді, повторювати чужі, хоч і вельми розумні слова, вже не вперше увійшло у Зеленського в "традицію". Так, виступаючи на iForum-2019, Володимир Зеленський видав за власний монолог кілька цитат з книги письменника Метью Барроуза.

Володимир Зеленський на iForum-2019

Колишнього актора і шоумена, який звик за час гастролей повторювати по сотні разів одні й ті ж вдалі і не дуже жарти чужого авторства, можна по-людськи зрозуміти і навіть десь пробачити. Але все ж з небезпечною "традицією" злодійства чужих промов президента Володимира потрібно бути обережніше. А то ненароком "диверсанти" з АП або МЗС підсунуть куди більш небезпечний плагіат від минулих президентів. Щось у дусі мови пізнього Януковича, наприклад: "Астанавітєсь!..."

Пацифіст Кучма

Другий президент України Леонід Кучма став новою "свіжою" особою серед призначенців Володимира Зеленського. Кучма знову очолив українську делегацію на переговорах по Донбасу в Мінську. Раніше Леонід Данилович залишив делегацію через "втому", але, мабуть, енергійний Зеленський зміг повернути сили 80-річному "старому лису". Так би мовити, влити молоде вино "реформ" в старі міхи земляка з рідної Дніпропетровщини.

І Леонід Данилович "здивував" українців своїм рецептом швидкого миру на Донбасі. Мовляв, відтепер ЗСУ не повинні реагувати у відповідь вогнем на обстріл російських окупантів і їх найманців. Плюс до того, треба відновити "взаємовигідну" торгівлю з ОРДЛО, незважаючи на проведену ще два роки тому "націоналізацію" українських підприємств у "республіках".

Представник України Леонід Кучма на переговорах у Мінську

Напевно, "Моторола", "Гіві" і Захарченко перекинулися в своїх трунах. Жорстокосерді українці завжди сміялися над їх обіцянками "дійти до Києва і Варшави". А тут такі несподівані перспективи відкриваються...

Більше сотні років тому в іншому білоруському місті Бресті Лейба Давидович Троцький вже використовував схожий рецепт швидкого миру на переговорах з Німеччиною та Австро-Угорщиною. "Ні миру, ні війни: мир не підписуємо, війну припиняємо, а армію демобілізуємо", — здивував делегацію центральних держав нарком закордонних справ. Натхненні генерали кайзера й австрійського імператора готувалися почати операцію "Фаустшлаг" — "удар кулаком", який повинен був розчавити Східний фронт.

У підсумку ця історія закінчилася підписанням принизливого для більшовиків Брестського миру.

Втім, якщо Леонід Данилович таким чином реалізує знамениту переговорну концепцію Зеленського "зійдемося десь посередині", то все виглядає цілком логічно.

"Натхненні" виступом Кучми військовослужбовці ЗСУ вже запросили главу української делегації відвідати зону ООС. Ветерани визвольної війни запевняють, що це хороший рецепт, щоб повернути "пацифіста" Кучму на бік правильного добра з важкими українськими кулаками.

"Тріумф" Пушиліна

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін справив "фурор" на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Telegram-канал "Кремлівський безБашенник" живописно описав враження, яке справив "глава молодої республіки" на учасників конференції.

"Цікаво спостерігати на його токсичність – персонал стендів держкомпаній моментально "розчинявся", коли він опинявся поблизу – всі бояться санкцій", – зазначалося в повідомленні.

До більш важливих людей Пушиліна не підпускала охорона, відганяючи його, як прокаженого, від олігархів з найближчого оточення Путіна.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін (другий зліва)

Ось вона – історична мить "слави". Але в принципі, Пушилін міг би отримати певну вигоду зі своєї своєрідної популярності в Росії. Адже колишній емемемник може непогано заробляти на життя, встановивши своєрідний прайс на різноманітних російських форумах.

"Не підходжу до вашого стенду" — 500 доларів.

"Не роблю селфі на тлі вашої експозиції" — 1 тисяча доларів.

Як не крути, а ці розцінки куди краще, ніж перспектива безкоштовної вечері в кафе "Сепар".

Ваш "страусознавець", Роман Лазоренко

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