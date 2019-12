"Правда розкриється": з ким бачився та про що говорив з українськими політиками адвокат Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який 4 грудня приїхав до Києва, поїхав з України. Він пробув у країні три дні та встиг побачитися з багатьма українськими посадовцями.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав працівник посольства України у США Андрій Теліженко.

"Дякую Руді Джуліані за вашу роботу і те, що ви робите для Трампа, бо ми боремося за правду! Сподіваюся незабаром побачити вас у Києві", – написав він.

Руді Джуліані

За інформацією The New York Times, Джуліані приїхав до України для збирання свідчень, які мають допомогти Дональду Трампу у справі про імпічмент.

Так, Джуліані провів низку зустрічей з українськими посадовцями. Зокрема, окрім Теліженка, у Будапешті він зустрівся з екснардепом Андрієм Артеменком, колишнім головою ЦВК Михайлом Охендовським та ексгенпрокурором Юрієм Луценком.

Джуліані обговорював з українцями теми розслідування щодо сина Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.

Теліженко під час інтерв'ю також вкотре заявив, що у 2016 році, під час його роботи у посольстві України у Вашингтоні, йому нібито було доручено допомогти "демократичному оперативнику" зібрати компромат на Пола Манафорта – союзника Дональда Трампа, який нині відбуває покарання у в'язниці.

"Для всіх прихильників теорії змови: не секрет, що ми робимо. Правда розкриється", – написав Теліженко у Twitter.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив із Джуліані про експослиню США в Україні Марі Йованович. "Послиня Йованович збрехала під присягою американському народу", – навела слова Луценка журналістка каналу OAN Шанель Ріон.

EXCLUSIVE: Concluded an extensive interview with Yuri Lutsenko in Budapest.



Former Ukrainian Prosecutor General Lutsenko: Ambassador #Yovanovitch lied under oath to the American people in #AdamSchiff’s impeachment inquiry.#YovanovitchLied



Tune into @OANN — watch for Part III. pic.twitter.com/zrq6Uo4HBO — Chanel Rion OAN (@ChanelRion) 5 грудня 2019 р.

Позафракційний депутат Андрій Деркач заявив, що з адвокатом Трампа вони обговорювали створення у Верховній Раді міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". За його словами, також ішлося про "факти неефективного використання коштів" американських платників податків українськими чиновниками".

Спільне фото з Джуліані виклав і нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенка і Януковича, можливої легалізації цих коштів у іноземних юрисдикціях, зокрема через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США", – написав Дубінський.

Thank you @RudyGiuliani for your work and what you do for @realDonaldTrump, because we are fighting for the #TRUTH! You are a great friend of Ukraine and a Patriot of US. Hope to see you soon back in Kyiv. pic.twitter.com/YFkvgSoYbL — Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) 6 грудня 2019 р.

The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $5.3B in U.S. funds during the Obama administration while Biden was “Point Man.”



Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!



Stay tuned to find out why. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 6 грудня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

