Головна Новини
6 грудня • оновлено в 15:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Правда розкриється": з ким бачився та про що говорив з українськими політиками адвокат Трампа

1.3т
Читати матеріал російською

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який 4 грудня приїхав до Києва, поїхав з України. Він пробув у країні три дні та встиг побачитися з багатьма українськими посадовцями.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав працівник посольства України у США Андрій Теліженко.

"Дякую Руді Джуліані за вашу роботу і те, що ви робите для Трампа, бо ми боремося за правду! Сподіваюся незабаром побачити вас у Києві", – написав він.

Руді Джуліані

Руді Джуліані

Новини
Треба розслідувати, чи не передавав Кулик державні таємниці Джуліані – експерт

За інформацією The New York Times, Джуліані приїхав до України для збирання свідчень, які мають допомогти Дональду Трампу у справі про імпічмент.

Так, Джуліані провів низку зустрічей з українськими посадовцями. Зокрема, окрім Теліженка, у Будапешті він зустрівся з екснардепом Андрієм Артеменком, колишнім головою ЦВК Михайлом Охендовським та ексгенпрокурором Юрієм Луценком.

Джуліані обговорював з українцями теми розслідування щодо сина Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.

Теліженко під час інтерв'ю також вкотре заявив, що у 2016 році, під час його роботи у посольстві України у Вашингтоні, йому нібито було доручено допомогти "демократичному оперативнику" зібрати компромат на Пола Манафорта – союзника Дональда Трампа, який нині відбуває покарання у в'язниці.

"Для всіх прихильників теорії змови: не секрет, що ми робимо. Правда розкриється", – написав Теліженко у Twitter.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив із Джуліані про експослиню США в Україні Марі Йованович. "Послиня Йованович збрехала під присягою американському народу", – навела слова Луценка журналістка каналу OAN Шанель Ріон.

Позафракційний депутат Андрій Деркач заявив, що з адвокатом Трампа вони обговорювали створення у Верховній Раді міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". За його словами, також ішлося про "факти неефективного використання коштів" американських платників податків українськими чиновниками".

Спільне фото з Джуліані виклав і нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенка і Януковича, можливої легалізації цих коштів у іноземних юрисдикціях, зокрема через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США", – написав Дубінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.

  • Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Дональд Трамп Андрій Теліженко Олександр Дубінський Юрій Луценко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги