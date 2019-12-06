"Правда розкриється": з ким бачився та про що говорив з українськими політиками адвокат Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який 4 грудня приїхав до Києва, поїхав з України. Він пробув у країні три дні та встиг побачитися з багатьма українськими посадовцями.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав працівник посольства України у США Андрій Теліженко.
"Дякую Руді Джуліані за вашу роботу і те, що ви робите для Трампа, бо ми боремося за правду! Сподіваюся незабаром побачити вас у Києві", – написав він.
Руді Джуліані
За інформацією The New York Times, Джуліані приїхав до України для збирання свідчень, які мають допомогти Дональду Трампу у справі про імпічмент.
Так, Джуліані провів низку зустрічей з українськими посадовцями. Зокрема, окрім Теліженка, у Будапешті він зустрівся з екснардепом Андрієм Артеменком, колишнім головою ЦВК Михайлом Охендовським та ексгенпрокурором Юрієм Луценком.
Джуліані обговорював з українцями теми розслідування щодо сина Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.
Теліженко під час інтерв'ю також вкотре заявив, що у 2016 році, під час його роботи у посольстві України у Вашингтоні, йому нібито було доручено допомогти "демократичному оперативнику" зібрати компромат на Пола Манафорта – союзника Дональда Трампа, який нині відбуває покарання у в'язниці.
"Для всіх прихильників теорії змови: не секрет, що ми робимо. Правда розкриється", – написав Теліженко у Twitter.
Ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив із Джуліані про експослиню США в Україні Марі Йованович. "Послиня Йованович збрехала під присягою американському народу", – навела слова Луценка журналістка каналу OAN Шанель Ріон.
EXCLUSIVE: Concluded an extensive interview with Yuri Lutsenko in Budapest.— Chanel Rion OAN (@ChanelRion) 5 грудня 2019 р.
Former Ukrainian Prosecutor General Lutsenko: Ambassador #Yovanovitch lied under oath to the American people in #AdamSchiff’s impeachment inquiry.#YovanovitchLied
Tune into @OANN — watch for Part III. pic.twitter.com/zrq6Uo4HBO
Позафракційний депутат Андрій Деркач заявив, що з адвокатом Трампа вони обговорювали створення у Верховній Раді міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". За його словами, також ішлося про "факти неефективного використання коштів" американських платників податків українськими чиновниками".
Спільне фото з Джуліані виклав і нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.
"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенка і Януковича, можливої легалізації цих коштів у іноземних юрисдикціях, зокрема через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США", – написав Дубінський.
Thank you @RudyGiuliani for your work and what you do for @realDonaldTrump, because we are fighting for the #TRUTH! You are a great friend of Ukraine and a Patriot of US. Hope to see you soon back in Kyiv. pic.twitter.com/YFkvgSoYbL— Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) 6 грудня 2019 р.
The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $5.3B in U.S. funds during the Obama administration while Biden was “Point Man.”— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 6 грудня 2019 р.
Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!
Stay tuned to find out why.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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