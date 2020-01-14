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15 січня • оновлено в 01:43
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"Повинна бути покарана": Єльченко зробив гучну заяву про роль Росії в трагедії з МАУ в Ірані

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Україна повинна вимагати покарання всіх причетних до катастрофи з літаком МАУ, в тому числі Росію, яка продала Ірану ракету.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає "Голос Америки". За його словами, це є питанням міжнародної відповідальності в більш далекій перспективі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Другий етап - це створення міжнародної експертної комісії, яка негайно повинна почати свою роботу, тому що там дуже багато складових в цій трагедії. В тому числі, на жаль, і черговий російський слід у вигляді цього комплексу "Тор". Як кажуть фахівці, саме з нього було випущено ракету або ракети, які збили наш літак", – сказав Єльченко.

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Єльченко зробив заяву про роль Росії в трагедії з МАУ

Єльченко зробив заяву про роль Росії в трагедії з МАУ

Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишній постійний представник України при ООН, а нині посол України в США Володимир Єльченко різко поставив на місце російських представників в ООН.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Єльченко
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Eбaнько тyпopылое. Откуда на Украине столько идиoтов?
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