"Повинна бути покарана": Єльченко зробив гучну заяву про роль Росії в трагедії з МАУ в Ірані

Україна повинна вимагати покарання всіх причетних до катастрофи з літаком МАУ, в тому числі Росію, яка продала Ірану ракету.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає "Голос Америки". За його словами, це є питанням міжнародної відповідальності в більш далекій перспективі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Другий етап - це створення міжнародної експертної комісії, яка негайно повинна почати свою роботу, тому що там дуже багато складових в цій трагедії. В тому числі, на жаль, і черговий російський слід у вигляді цього комплексу "Тор". Як кажуть фахівці, саме з нього було випущено ракету або ракети, які збили наш літак", – сказав Єльченко.

Єльченко зробив заяву про роль Росії в трагедії з МАУ Колаж

Розслідування трагедії українського літака в Ірані: Єльченко заявил, что после Завершення Розслідування на місці трагедії та повернення тіл Загибла - Україна має Вимагати наказание усіх прічетніх, и не віключено - России, яка продала Ірану ракету pic.twitter.com/vCJahnCJF4 - голоc Амepікі (@chastime) 14 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишній постійний представник України при ООН, а нині посол України в США Володимир Єльченко різко поставив на місце російських представників в ООН.

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