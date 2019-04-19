Порошенко або Зеленський? Українці спрогнозували переможця в дебатах

Перед дебатами, які відбулися 19 квітня на НСК "Олімпійському" в Києві між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенко, українці спрогнозували перемогу чинного глави України.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяли понад 13,4 тисяч осіб.

"Дебати Порошенко і Зеленського на "Олімпійському": хто переможе?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

43% респондентів вибрали такий варіант: "Звичайно, Порошенко! Він досвідченіший".

33% опитаних сказали, що все ж переможе "Зеленський. Він знає, як вести себе на великих сценах і ретельно підготується до дебатів".

18% користувачів припустили, що "Однозначної переваги не буде ні в кого"

Найменша кількість читачів сайту (6%) сказали: "Мені все одно, стежити не буду".

Українці спрогнозували переможця в дебатах

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував всі відео трансляції дебатів на НСК "Олімпійському".

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