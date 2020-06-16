'Попкорн' від Зеленського, щоб перебити економічні провали, – Порошенко про переслідування

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що в Україні відбувається повзучий реванш поплічників Януковича, поки Володимир Зеленський намагається перевести увагу суспільства з економічної кризи на переслідування опозиціонерів.

Таку думку він висловив у студії програми "Свобода Слова" на телеканалі ICTV. Порошенко наголосив, що протягом останнього року під впливом Банкової силові структури взяли на озброєння прийоми шоу-бізнесу замість законів і вважають, що "відосики" можуть замінити КПК.

"У нас правоохоронні органи мають дуже дивну модель – у порушення будь-яких кримінально-процесуальних норм повідомляти через "відосики". Я не був повідомлений про засідання у справі Януковича. Але я вважав своїм громадянським обов’язком прийти і свідчити. І довести факт державної зради Януковича, яка проявилася зокрема й через листа, який був підписаний колишнім презентом Януковичем Путіну на запрошення російських окупаційних військ, які вдерлися в Крим. І це є державна зрада", – нагадав Порошенко.

На переконання п'ятого президента, це – елементи шоу, яке намагається застосовувати чинна влада.

"Бо вони намагалися інкримінувати мені державну зраду за те, що я віддав наказ про контрнаступ – і ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу. Це, на їхню думку, державна зрада. Державна зрада – це коли я віддав наказ забезпечити морське прикриття Маріуполя і Бердянська. Коли кораблі пішли через Керченську протоку, і ми виграли арбітраж, який визнав Росію агресором. Це, на їхню думку, державна зрада", – нагадав Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що державною зрадою, на їхню думку, було й підписання Мінських угод, за якими вже рік живе нова влада і які стали надійною базою для застосування санкцій проти Росії.

"Коли падає економіка, коли не добирається бюджет, коли падає промисловість, коли криза в енергетиці, коли криза з місцевим самоврядуванням – треба спробувати перебити це попкорном, шоу, телебаченням. І робити це через переслідування опозиції", – вважає Порошенко.

"Коли другий за рейтингом політик у державі, лідер опозиційної політичної сили має пояснювати ці дурниці – я наголошую, буде йтися не про захист. Я знайду правильні слова для того, щоб довести, що зараз, на жаль, діями поплічників Януковича, які є і в Офісі Президента, і в ДБР – повертають усю нашу державу в часи Януковича", – застеріг Порошенко.

"Про це каже й Борис Філатов із позиції переслідування на рівні місцевого самоврядування, про це кажу я, про це кажуть на процесі Стерненка, про це кажуть Маруся Звіробій, Софія Федина, Таня Чорновол і багато інших. Водночас злочинці, які скоювали злочини, – на свободі. Я думаю, це точно є неприйнятно. Я дякую за ту підтримку, яку мені сьогодні висловлюють сотні тисяч, якщо не мільйони, – дякую за це", – сказав п’ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що його команда має чіткий план подолання кризових явищ в економіці й готова працювати спільно з іншими політичними силами.