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18 грудня • оновлено в 20:23
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"Шило на мило!" Колишній "слуга народу" знайшов огріхи у скасуванні недоторканності

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Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков назвав скасування депутатської недоторканності "заміною шила на мило".

Свою позицію Поляков пояснив в ефірі ObozTV. Він підтвердив, що утримався при голосуванні за законопроект №2237 щодо скасування депутатської недоторканності, який був ухвалений Верховною Радою 18 грудня.

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"Це підміна тих обіцянок, які ми давали своїм виборцям. Кожного, в тому числі і вас, можна притягнути до відповідальності – і для цього не потрібен дозвіл самого генерального прокурора. Тобто раніше такий дозвіл (для депутатів. – Ред.) надавала Верховної Рада – а зараз його надаватиме генеральний прокурор. Фактично, ми поміняли шило на мило", – заявив Поляков.

Він нагадав, що українцям обіцяли "прирівняти" депутатів до звичайних людей, а на практиці тепер генпрокурор вирішуватиме, чи можна притягнути народного обранця до відповідальності.

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Таке рішення, на його думку, несе в собі й корупційні ризики.

"Тим паче ми бачимо, які у нас зараз генпрокурори... Рябошапка не підписує подання на зняття недоторканності з деяких депутатів, деякі справи він забуває, через кілька днів або тижнів їх згадує, якісь справи він з порушеннями відкриває..." – обурився Поляков.

"Дійсно, є побоювання, що "притягатимуть до відповідальності" неугодних владі депутатів", – додав нардеп.

Засідання Верховної Ради 18 грудня

Засідання Верховної Ради 18 грудня

facebook.com/sluganarodu.official

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Депутатська недоторканість Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Антон Поляков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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