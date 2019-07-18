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"Погоджено з Кремлем": генерал заявив про небезпеку захоплення території України

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Факт публікації в угорській газеті карти, на якій частина території України пофарбована в національні кольори Угорщини – черговий доказ того, що нинішній уряд країни проводить політику, погоджену з Кремлем.

Ця ситуація також продемонструвала недостатню ефективність профілактичної роботи, яку повинна була проводити на Закарпатті Служба безпеки України, – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, територіальний інтерес Угорщини до українського Закарпаття, де компактно проживають угорці, має давню історію. Останні події продемонстрували, що він актуальний до сьогодні – про це, зокрема, говорять спроби видавати "картку угорця" і подальша кампанія з видачі угорських паспортів, "що спровокувало серйозний скандал, зокрема на дипломатичному рівні".

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Як переконаний генерал, останнє загострення небезпечних тенденцій можна пояснити парламентськими виборами в Україні – "треба вплинути на електорат, просунути до влади своїх людей тощо", – зауважив він.

Крім того, Богдан сказав, що "уряд Орбана останнім часом підтримує дуже тісні відносини з Кремлем", який, у свою чергу, надає Будапешту певні преференції, зокрема, в енергетичній сфері.

Так, публікація сепаратистської карти говорить про три цілі, які переслідує керівництво Угорщини, переконаний генерал. Перше – втручання в український виборчий процес, друге – підігрівання сепаратистських настроїв серед етнічних угорців, що живуть в Україні, третє – "захоплення цієї території і приєднання до Угорщини".

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"Мені здається, це єдина політика, узгоджена з Кремлем", – заявив Богдан.

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента РФ

У цьому контексті він озвучив докір на адресу правоохоронних органів України, місцевих адміністрацій Закарпаття і "особливо СБУ", які, на його думку, "недостатньо проводили там правову та профілактичну роботу, оперативно-розшукову та контррозвідувальну, щоб на ранній стадії попередити такі явища. До речі, це питання українська сторона повинна була б підняти в Раді безпеки ООН".

"Якби там ефективно працювала СБУ, газета з такою картою ніколи б не вийшла", – переконаний генерал.

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"Звичайно, я вітаю реакцію МЗС, і те, що СБУ відкрила кримінальне провадження у цій справі, але це питання не нове, і щодо нього вже давно треба було застосувати відповідні санкції", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja карти частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Сепаратизм в Україні
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Теги
угорці Закарпаття претензії Угорщини
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Сташко Вова
Сташко Вова
Интересно,села с румынским населением на украинской територии сеть, а сел с украинским населением на румынский територии нет Или они признаваться не хотят?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Скоро такие же карты появятся в польских и румынских газетах!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Расширяйте это - "Министерство по вопросам временно оккупированных территорий".
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