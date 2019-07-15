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Підуть роки: Ілларіонов підказав, як Україні повернути Крим і Донбас

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Україна не має військового вирішення проблеми Донбасу і Криму, тому на повернення окупованих територій можуть піти дуже великі терміни.

Про це виданню "Голос Америки" розповів російський економіст, екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. На його думку, виграти війну сьогодні Україна не може, про що свідчать 5 попередніх років.

"Це погано. Це жахливо, але це факт життя. Україна в нинішній ситуації з її станом економіки, зі станом збройних сил, зі станом уряду, з фактичною відсутністю союзників – військових союзників, а не тих, хто тільки говорить – не може виграти цю війну. Не існує військового вирішення цієї проблеми", – заявив він.

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"Щоб Україна повернула території, які у неї були взяті силою, їй потрібні стратегічне терпіння, набагато сильніша економіка, набагато сильніші збройні сили, більш ефективний уряд. На це може піти набагато більше часу, ніж хтось сьогодні розраховує", – зазначив російський економіст.

За словами Ілларіонова, необхідно мати великих і важливих військових союзників.

"Отже, це свого роду комплекс умов, необхідних, принаймні з історичної точки зору, для повернення анексованих територій. І на це піде не один рік, і не одна зустріч за круглим столом. До речі, я не можу пригадати жодного історичного прикладу , коли зустріч за столом з агресором призвела б до повернення втрачених територій", – заявив він.

Підуть роки: Ілларіонов підказав, як Україні повернути Крим і Донбас

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 липня президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлася про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

  • Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Андрій Ілларіонов
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюли всё жду рецепт как получить территории и ничего для этого не делать. Вам ответили что не получите.
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CARGO 100
CARGO 100
"... ей нужны стратегическое терпение..." Короче, со слов Илларионова, вы "стратегические терпилы" на очень долго.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
То есть...делаю вывод...эта мразь вам прямым текстом сказала...НИКОГДА)))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сироткин Андрюха, никогда не говори никогда.
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