Підуть роки: Ілларіонов підказав, як Україні повернути Крим і Донбас

Україна не має військового вирішення проблеми Донбасу і Криму, тому на повернення окупованих територій можуть піти дуже великі терміни.

Про це виданню "Голос Америки" розповів російський економіст, екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. На його думку, виграти війну сьогодні Україна не може, про що свідчать 5 попередніх років.

"Це погано. Це жахливо, але це факт життя. Україна в нинішній ситуації з її станом економіки, зі станом збройних сил, зі станом уряду, з фактичною відсутністю союзників – військових союзників, а не тих, хто тільки говорить – не може виграти цю війну. Не існує військового вирішення цієї проблеми", – заявив він.

"Щоб Україна повернула території, які у неї були взяті силою, їй потрібні стратегічне терпіння, набагато сильніша економіка, набагато сильніші збройні сили, більш ефективний уряд. На це може піти набагато більше часу, ніж хтось сьогодні розраховує", – зазначив російський економіст.

За словами Ілларіонова, необхідно мати великих і важливих військових союзників.

"Отже, це свого роду комплекс умов, необхідних, принаймні з історичної точки зору, для повернення анексованих територій. І на це піде не один рік, і не одна зустріч за круглим столом. До речі, я не можу пригадати жодного історичного прикладу , коли зустріч за столом з агресором призвела б до повернення втрачених територій", – заявив він.

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також йшлася про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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