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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Підсумки виборів в Раду: з'явилися дані екзит-полу Socis

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У п'ятірку прохідних партій на позачергових виборах до Верховної Ради потрапили "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать підсумки екзит-полу станом на 19:00, оприлюдненого соціологічним центром Socis.

Вибори в Раду

Вибори в Раду

"Українські новини"

Названі партії отримали таку підтримку:

  • "Слуга народу" – 44,71%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 12,24%;

  • "Європейська солідарність" – 8,54%;

  • ВО "Батьківщина" – 7,56%;

  • "Голос" – 5,94%.

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Решта партій не набрали необхідні 5%. Їх рейтинги розподілилися таким чином: "Сила і честь" – 3,67%, Партія Шарія – 3,47%, "Опозиційний блок" – 3,15%, Радикальна партія – 2,64%, ВО "Свобода" – 2,15%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,09%, "Громадянська позиція" – 1,22%, "Самопоміч" – 0,61%.

Підсумки виборів в Раду: з'явилися дані екзит-полу Socis

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даним Національного екзит-полу на 18:00 до Верховної Ради України проходять п'ять партій: "Слуга народу" – 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, ВО "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.

Підсумки екзит-полу ТСН показують такі цифри у партій-лідерів: "Слуга народу" – 44,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,5%, "Європейська солідарність" – 8,5%, "Батьківщина" – 7,7%, "Голос" – 6%.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Партія "Європейська солідарність" Партія "Слуга народу" ВО Батьківщина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Даешь Ляксеича в премьеры !!!!
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