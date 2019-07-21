Підсумки виборів в Раду: з'явилися дані екзит-полу Socis

У п'ятірку прохідних партій на позачергових виборах до Верховної Ради потрапили "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать підсумки екзит-полу станом на 19:00, оприлюдненого соціологічним центром Socis.

Вибори в Раду "Українські новини"

Названі партії отримали таку підтримку:

"Слуга народу" – 44,71%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,24%;

"Європейська солідарність" – 8,54%;

ВО "Батьківщина" – 7,56%;

"Голос" – 5,94%.

Решта партій не набрали необхідні 5%. Їх рейтинги розподілилися таким чином: "Сила і честь" – 3,67%, Партія Шарія – 3,47%, "Опозиційний блок" – 3,15%, Радикальна партія – 2,64%, ВО "Свобода" – 2,15%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,09%, "Громадянська позиція" – 1,22%, "Самопоміч" – 0,61%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даним Національного екзит-полу на 18:00 до Верховної Ради України проходять п'ять партій: "Слуга народу" – 43,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, "Європейська солідарність" – 8,9%, ВО "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.

Підсумки екзит-полу ТСН показують такі цифри у партій-лідерів: "Слуга народу" – 44,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,5%, "Європейська солідарність" – 8,5%, "Батьківщина" – 7,7%, "Голос" – 6%.

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