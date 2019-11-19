Підполковнику США пропонували очолити Міноборони України: він зробив заяву

Підполковнику армії США Олександру Віндману пропонували посаду міністра оборони України.

Про це він заявив під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент лідера Штатів Дональда Трампа. Пропозиція надійшла від ексглави РНБО Олександра Данилюка, передає "Європейська правда".

Він додав, що отримавши пропозицію, він доповів про це своєму керівництву і "відповідним контррозвідникам", а потім "забув про це".

"Я американець... Я негайно відхилив ці пропозиції", – сказав Віндман, додавши, що "вся ця концепція була досить комічною".

Олександр Віндман currenttime.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилюк був звільнений із посади голови РНБО в кінці вересня указом Зеленського. В Офісі президента заявили, що той не займався своїми обов'язками.

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