Головна Новини
19 листопада • оновлено в 23:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Підполковнику США пропонували очолити Міноборони України: він зробив заяву

4.6т
Читати матеріал російською

Підполковнику армії США Олександру Віндману пропонували посаду міністра оборони України.

Про це він заявив під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент лідера Штатів Дональда Трампа. Пропозиція надійшла від ексглави РНБО Олександра Данилюка, передає "Європейська правда".

Він додав, що отримавши пропозицію, він доповів про це своєму керівництву і "відповідним контррозвідникам", а потім "забув про це".

Новини
Путін у виграші? Данилюк оцінив небезпеку скандалів із Україною

"Я американець... Я негайно відхилив ці пропозиції", – сказав Віндман, додавши, що "вся ця концепція була досить комічною".

Олександр Віндман

Олександр Віндман

currenttime.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данилюк був звільнений із посади голови РНБО в кінці вересня указом Зеленського. В Офісі президента заявили, що той не займався своїми обов'язками.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олександр Данилюк
Місце
США
Тег
Міністерство оборони України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
17
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А что? С такой рожей как у этого пи,нд,ос,а свиней легче всего гнать на бойню! Зря он отказался ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вселенское позорище. Рукалицо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Livesey David
Livesey David
Независимая Свинapния населённая неpaбами, ахахахах. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги