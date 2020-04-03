Під "прицілом" СБУ: Зеленський пригрозив недобросовісним лікарям через коронавірус

Співробітники СБУ будуть жорстко контролювати, як в регіонах України розподіляються медичні засоби та обладнання, призначені для боротьби з коронавірусом.

Про це в вечірньому зверненні 3 квітня повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив: "Все, що ми отримуємо, ми все віддаємо в області".

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"Мною поставлено завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Притримувати, розподіляти серед родичів, або друзів, або ще гірше, перепродувати медичні засоби, ми не дамо нікому", – сказав лідер держави.

Зеленський додав, що "не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію щодо забезпечення і прикрашають ситуацію".

"Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці гірша. Вирішення цього питання на особистому контролі головного санітарного лікаря України", – сказав він, додавши, що СБУ повинна допомогти у вирішенні і цієї проблеми.

Володимир Зеленський УНІАН

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні перейшла за тисячу. За останню добу було виявлено майже 200 нових випадків зараження.

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