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27 вересня • оновлено в 19:47
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/ Політика

Перший заступник голови МОЗ оскандалився через питання ЗМІ

5.7т Читати матеріал російською

Перший заступник голови МОЗ Андрій Семиволос спішно покинув брифінг після незручного питання журналістки.

Кореспондентка "Радіо Свобода" запитала його про скандал у відомстві і недопущення на робочі місця людей із команди минулого керівництва (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

На що Семиволос встав зі свого місця і без будь-яких пояснень вийшов із приміщення.

Андрій Семиволос

Андрій Семиволос

Скріншот

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Після цього радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов заявив журналістам, що Семиволосу терміново потрібно було піти на якусь нараду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гончарук публічно поскандалив із журналісткою, звинувативши її в поширенні брехні.

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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
)) Пішов, бо на знайшов відповідного смайлика. Зекоманда вміє спілкуватися тільки смсками у смартфоні
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Везде хамы
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а он тестикулами? или это ОНО?
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