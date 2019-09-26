Перший заступник голови МОЗ оскандалився через питання ЗМІ

Перший заступник голови МОЗ Андрій Семиволос спішно покинув брифінг після незручного питання журналістки.

Кореспондентка "Радіо Свобода" запитала його про скандал у відомстві і недопущення на робочі місця людей із команди минулого керівництва (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

На що Семиволос встав зі свого місця і без будь-яких пояснень вийшов із приміщення.

Андрій Семиволос Скріншот

Після цього радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов заявив журналістам, що Семиволосу терміново потрібно було піти на якусь нараду.

За що з нами так? ... ((((( pic.twitter.com/P6JUsWLEXe - Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гончарук публічно поскандалив із журналісткою, звинувативши її в поширенні брехні.

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