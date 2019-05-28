Дострокові вибори в Раду можуть не відбутися: в Мін'юсті назвали умову

Дострокові вибори до Верховної Ради України можуть бути скасовані в будь-який день до дати їх проведення.

Про це розповів в ефірі ObozTV начальник головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко. За його словами, остаточний вердикт щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту повинен винести Конституційний суд.

Чиновник зазначив, що процедура оскарження указу йде, але зараз зупинити виборчий процес неможливо.

"Спочатку президент видає указ, а потім у суді розглядають легітимність його прийняття. Однак Центрвиборчком на виконання указу президента України вже запустив виборчий процес. Уже партії можуть за себе агітувати. З'явилася інформація, що можна звертатися в органи ведення реєстру для того, щоб змінити місце голосування, уточнити себе в списках і тому подібні речі", – розповів він.

Куценко пояснив, що процедура оскарження повинна пройти через два суди.

"За процедурою, спочатку Верховний суд України встановлює, чи на законних підставах було видано указ. А потім Конституційний суд встановлює, чи був він легітимним. Це фактично два етапи", – зазначив представник Мін'юсту.

"Другий етап, коли Конституційний суд буде встановлювати відповідність президентського указу законодавству, може бути довгим процесом – понад 60 днів. Якщо рішення Конституційного суду буде до дати проведення виборів, виборчий процес буде зупинено. Якщо після – це вже не матиме жодного значення", – повідомив чиновник.

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За його словами, всі позови до Верховного суду – це перший етап. А Конституційний суд може надати висновок, що указ не відповідав Конституції України і вибори не можуть бути проведені.

"У нас попереду буде два досить цікавих місяці з приводу визнання конституційності чи неконституційності дострокових виборів", – спрогнозував Куценко.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради. Відзначається, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду.

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції". У позивача є 15 діб на те, щоб оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Відзначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

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