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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Порошенка — друга: з'явився свіжий рейтинг виборів у Раду

19.6тЧитати матеріал російською

Шість політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах 21 липня, в трійці — партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс" із 29 травня по 6 червня.

Лідером електоральних симпатій є політсила "Слуга народу", яку готові підтримати 51,3% серед тих, хто визначився і голосуватиме.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

24 канал

Так, прохідний бар'єр долають:

  • "Слуга народу" (51,3%)

  • "Європейська солідарність" (9,5%)

  • "Опозиційна платформа - За життя" (9,2%)

  • "Батьківщина" (8,7%)

При цьому шанси пройти в парламент мають партії - "Сила і честь", яку готові підтримати 5% респондентів, і "Голос" з 4,9% підтримки виборців.

Партія Порошенка — друга: з'явився свіжий рейтинг виборів у Раду
Партія Порошенка — друга: з'явився свіжий рейтинг виборів у Раду
Партія Порошенка — друга: з'явився свіжий рейтинг виборів у Раду
Новини
Дострокові вибори: які партії можуть прорватися в Раду

За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію Ляшка - 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у список "Європейської солідарності" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли в більшості зовсім нові особи, оскільки партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, політсила провела громадські праймеріз.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"Партія "Європейська солідарність"ВО Батьківщина
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Тарас Бор
Тарас Бор
Меня просто умиляет заголовок.С третьего места,на 0,2% опережая "Опоблок" "стремительно ворвалась на второе"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец!
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Когда уже заткнется этот балабол и вор рошенко
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