Партія Порошенка — друга: з'явився свіжий рейтинг виборів у Раду

Шість політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах 21 липня, в трійці — партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс" із 29 травня по 6 червня.

Лідером електоральних симпатій є політсила "Слуга народу", яку готові підтримати 51,3% серед тих, хто визначився і голосуватиме.

Петро Порошенко 24 канал

Так, прохідний бар'єр долають:

"Слуга народу" (51,3%)

"Європейська солідарність" (9,5%)

"Опозиційна платформа - За життя" (9,2%)

"Батьківщина" (8,7%)

При цьому шанси пройти в парламент мають партії - "Сила і честь", яку готові підтримати 5% респондентів, і "Голос" з 4,9% підтримки виборців.

За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію Ляшка - 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у список "Європейської солідарності" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли в більшості зовсім нові особи, оскільки партія змінила підхід і концепцію. Зокрема, політсила провела громадські праймеріз.

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