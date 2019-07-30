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Пальчевський, у якого Зеленський здавав аналізи, заговорив про смерть президента

2.4т Читати матеріал російською

Бізнесмен Андрій Пальчевський, в клініці якого Володимир Зеленський здавав аналізи перед виборами, порадив президенту не боятися смерті.

"Мені написала одна з фанаток Зеленського: боїться, що його вб'ють. Хочу сказати, Володимире Олександровичу, не бійтеся, поки народ з вами. А померти за батьківщину - це входить в професію політика", - сказав Пальчевський в ефірі NewsOne.

"Але якщо не буде страху з боку олігархів - значить він не зовсім той президент, яким збирався бути", - додав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленському напророкували сумне майбутнє в Україні, зробивши прогноз на п'ять років.

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Особи
Андрій Пальчевський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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