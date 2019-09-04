Президент Словенії виступив за "особливий статус" для України

Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Про це він сказав у своєму виступі під час панельної дискусії про майбутнє ЄС на 14-му Стратегічному форумі в Блед, передає Anadolu. Що саме ознчає "особливий статус" Пахор не уточнив.

У Туреччині цю ідею вже розкритикували.

Європейський Союз

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що повинен дотримуватися принцип спадкоємності.

"Я не знаю, що змінило його думку. Ймовірно, Макрон і хтось ще. Але має бути принцип спадкоємності держави, а також ЄС", – сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах з ЄС, якщо питання буде стосуватися стандартів і зобов'язань.

В Україні цю заяву поки не коментували.

Нагадаємо, Туреччина в 1963 році підписала угоду про асоціацію з ЄС. Вона отримала право на членство в ЄС в 1997 році, а переговори про приєднання почалися в 2004. Однак переговори зупинилися в 2007 році через заперечення адміністрації кіпрських греків, а також через позицію Німеччини і Франції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на неформальному саміті в румунському Сібіу Європейський Союз прийняв декларацію про спільну стратегію на наступні п'ять років. Відзначається, що лідери ЄС зобов'язуються "захищати єдину Європу зі сходу на захід, з півночі на південь" і виступають проти розділів, які б "колективний інтерес" організації.

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