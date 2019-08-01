Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Об*срати все українське": Соколова запропонувала союз "в*тної клоаки" Шарія та Дубинського

365 Читати матеріал російською

Скандальний блогер Анатолій Шарій і журналіст Олександр Дубінський, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу", є яскравими представниками ватників, яким варто було б об'єднати свої зусилля.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова у відповідь на їх нападки. Вона пояснила, що саме вкладає в поняття "ватник".

"Це категорія людей, які не розуміють в якій країні вони живуть. Це не українці, це ті, хто випадково тут знаходиться і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять мову, українську культуру, ці люди мають одне бажання – обосрати все українське і якомога більше заробити вигаданих грошей на вигаданих речах. Це ті ідеали і критика, яка звучить з вуст Шарія та Дубинського", - сказала вона.

Новини
"Не даремно любить День перемоги": Соколова довела, що Путін – це Гітлер

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Журналістка запропонувала їм об'єднати зусилля.

"Я їм хочу сказати: друзі, вам треба об'єднатися, будете мати ще більшу підтримку в парламенті і відповідно до закону ще більше фінансування політичних сил. Благословляю вас на союз, будете непогано виглядати разом, ви дуже схожі і зовні і внутрішньо, вам треба об'єднатися. Мене дуже дивують українці, які голосують за Оппоблок і Шарія, за явно проросійські сили, які, як клоака з'явилися на території України", - сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова пройшлася по виборцях реваншистів в Раді.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Яніна Соколова Анатолій Шарій Олександр Дубинський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel