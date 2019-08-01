"Об*срати все українське": Соколова запропонувала союз "в*тної клоаки" Шарія та Дубинського

Скандальний блогер Анатолій Шарій і журналіст Олександр Дубінський, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу", є яскравими представниками ватників, яким варто було б об'єднати свої зусилля.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова у відповідь на їх нападки. Вона пояснила, що саме вкладає в поняття "ватник".

"Це категорія людей, які не розуміють в якій країні вони живуть. Це не українці, це ті, хто випадково тут знаходиться і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять мову, українську культуру, ці люди мають одне бажання – обосрати все українське і якомога більше заробити вигаданих грошей на вигаданих речах. Це ті ідеали і критика, яка звучить з вуст Шарія та Дубинського", - сказала вона.

Яніна Соколова

Журналістка запропонувала їм об'єднати зусилля.

"Я їм хочу сказати: друзі, вам треба об'єднатися, будете мати ще більшу підтримку в парламенті і відповідно до закону ще більше фінансування політичних сил. Благословляю вас на союз, будете непогано виглядати разом, ви дуже схожі і зовні і внутрішньо, вам треба об'єднатися. Мене дуже дивують українці, які голосують за Оппоблок і Шарія, за явно проросійські сили, які, як клоака з'явилися на території України", - сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова пройшлася по виборцях реваншистів в Раді.

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