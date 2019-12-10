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10 грудня • оновлено в 10:36
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Ну що ж, Росія отримала все, що хотіла?

А коли Путін говорить про послідовне виконання Мінських домовленостей, діалог між "сторонами конфлікту", і всі хитають головами - це що? А коли Зеленський згадуючи домовленість про припинення вогню говорить - цитую "і я радий, що і пані Меркель, і пан Макрон тут на нашій стороні, а пан Путін має вплив на людей, на сепаратистів" – це про переведення Росії в статус посередника та представника "тієї сторони"? Нам сказали про проголошення особливого статусу Донбасу (це пані Меркель), про імплемінтацію в українське законодавство формули Штайнмайєра (вона ж), про домовленість щодо необхідності проведення місцевих виборів (всі спікери) і про амністію (Путін).

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Зеленский впервые встретился с Путиным: кто кого победит?

Ми бачили відсутність теми Криму і наявність теми газу. Останній, до речі, вдало поєнали з питаннями миру і війни. Це дуже нагадує Харківські угоди, коли питання знижки на газ прив‘язали до покращення умов розміщення в українському Криму російського окупаційного континґенту. Це тільки мені здається, що Росія отримала все, що хотіла? Спочатку під час підготовки до цієї зустрічі, висуваючи все нові і нові умови, які Україна слухняно виконувала. І зараз, коли погоджено про нову зустріч за для якої будуть висунуті нові умови, коло яких вже окреслене. І ці умови теж будуть виконані. Нам будуть і далі згодовути тривожні очікування від зустрічей в Нормандському форматі. Хоча насправді путінський план буде і далі реалізовуватися під час підготовки до Normandy.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
Якби не знак питання в заголовку .допис можна баз змін надрукувати на сайті vesna.ru)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Исследования социологов показали, что 73% украинцев без ума от Зеленского. Дополнительные исследования показали, что они были без ума и до Зеленского.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Це тільки мені здається, що Росія отримала все, що хотіла?" - ні, Ви не самотня, на жаль. Є ще декілька відсотків українців, які постійно чимось чи кимось не задоволені. До вас тільки одне прохання - не заважайте іншим працювати на користь Україні.
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