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Нове правосуддя: юристи оцінили результати судової реформи в Україні

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Близько 70% юристів позитивно оцінюють вплив судової реформи на незалежність судів, стабільність судової системи України та підвищення рівня довіри громадян до судової влади.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у вересні 2018 року компанією Gfk Ukraine за ініціативою Програми USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя", результати якого були оприлюднені в Києві 24 жовтня.

Серед факторів, які позитивно впливають на незалежність і стабільність судової системи, респонденти назвали конкурсний відбір до Верховного Суду (78%), введення первинного кваліфікаційного оцінки суддів (76%) і регулярної кваліфікаційної оцінки (76%), звуження обсягу суддівської недоторканності до функціональної ( 68%), повернення до триланкової системі судоустрою (64%).

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Нове правосуддя: юристи оцінили результати судової реформи в Україні
Нове правосуддя: юристи оцінили результати судової реформи в Україні
Нове правосуддя: юристи оцінили результати судової реформи в Україні

Скасування повноважень президента України щодо переведення та призначення суддів відзначили 60% респондентів, створення нового Верховного Суду замість старого - 64%, надання можливостей претендувати на посаду судді Верховного та Вищого антикорупційного судів адвокатам - 78% і вченим - 52%.

Також більшість опитаних юристів (61%) називають виправданим залучення представників міжнародної спільноти до конкурсного відбору в Антикорупційний суд. З тим, що створюваний антикорупційний суд сприятиме боротьбі з корупцією в усіх гілках влади погоджуються 42% респондентів. Трохи більше юристів - 49% - упевнені в тому, що в цілому судова система здатна стати основою для подолання корупції в усіх гілок влади.

Опитуванням були охоплені адвокати і прокурори, які беруть участь в судових провадженнях, але які не є працівниками судової системи, а також представники установ судової експертизи, слідчі МВС і інших органів. Опитування проводилося шляхом персональних інтерв'ю 400 осіб в містах України з населенням понад 50 тис. чоловік.

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Теми
Судова реформаРеформи в Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Генеральный прокурор без юридического образования, это не реформы...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Symon Valeriy, А разве Полторак погоны в переходе купил?
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Пигин Макс, а Министр обороны без погон- это вообще не русски.
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