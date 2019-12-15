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15 грудня • оновлено в 21:46
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У Німеччині зажадали залучити до "нормандських переговорів" терористів "Л/ДНР"

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У Німеччині заявили, що представники "ДНР" і "ЛНР" повинні бути залучені в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку заяву в неділю, 15 грудня, зробив глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" бундестагу, член ПАРЄ Ульріх Оеме, передає ТАСС. Він взяв участь у зустрічі в столиці Білорусі Мінську з представниками ОРДЛО.

"У переговорах у форматі "нормандської четвірки" – Німеччини, Франції, Росії та України – відсутній дуже важливий учасник – це окремі райони Донецької і Луганської областей", – сказав Оеме.

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"Нормандський формат"

"Нормандський формат"

Колаж

Член бундестагу додав, що виступив "у Раді Європи з ініціативою налагодити і просунути переговори з "ДНР" і "ЛНР".

"У ПАРЄ на січневій сесії я запущу ініціативу, сподіваюся, отримаю 20 голосів, щоб ініціювати резолюцію", – сказав парламентарій. Оеме запевняє, що перед зустріччю в Мінську він довів до відома МЗС Німеччини і посла України в ФРН.

"Для нас абсолютно важливо, щоб був діалог із тими, хто бере участь у "нормандському форматі", і налагоджувати прямий діалог між "республіками Донбасу" та Україною", – сказав "уповноважений представник Луганської народної республіки" на переговорах контактної групи, так званий міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего. "Глава МЗС ДНР" Наталія Ніконорова також привітала таку ініціативу.

Депутат ПАРЄ від Німеччини Ульріх Оеме

Депутат ПАРЄ від Німеччини Ульріх Оеме

Фото: SPUTNIK / Віктор Толочко

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести прямі переговори з терористами "Л/ДНР", які діють на тимчасово окупованій території Донбасу.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу ПАРЄ
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ну,ось тепер ми на сцену вийдем-1,5 млн Переселенців на підконтрольну територію України:І в суді,і в Мінську-це порядка 40% населення України. На переговорах-виключити тих 100 тис. ,що отримали ДОБРОВІЛЬНО паспорт РФ-вони не громадяни України,самі вибрали свою долю. Подивимось на тих,хто хоче говорити з т.з. ЛуганДоном. ХА-ХА. Ідіоти.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Олесь Андрій, 40% населення тої ЗОНИ...прошу вибачення за оговорку.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЭТО Ж КАКАЯ ЗРАДА НАЗРЕВАЕТ????????? Кастрюли!! По-моему вас опять кинули.... Ну ждём разрыв свидомых пуканов....
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Т.еррористы украины согласятся? хотя куда они денутся
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