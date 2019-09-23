"Ніколи не говори ніколи": Казарін нагадав про історичний стрибок України з 2013 року

Всього за шість років з Україною відбулися такі зміни, які у 2013 році здавалися неможливими і примарними. Державу розбурхала революція, втеча президента, війна і втрата територій.

Однак з огляду на цей досвід, українцям не варто бути впевненими в тому, що всі потрясіння країна вже пережила. Таку думку у відеоблозі для "Крим. Реалії" озвучив журналіст Павло Казарін, запропонувавши співвітчизникам перенестися в часі і подивитися на пережите зі сторони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А уявіть, що ви прокинулися у вересні 2013. Ви знаєте все, що буде далі: Янукович не підпише Асоціацію з ЄС, почнеться Майдан, штурми, розгони, "коктейлі Молотова", Небесна Сотня. А потім буде анексія Криму та вторгнення на Донбас, Савур-Могила, Іловайськ, збитий Boeing. Потім Дебальцеве, бурятські танкісти, другі Мінські угоди. І що ви будете робити з цими знаннями у вересні 2013? Кому ви про них розповісте, а, головне, – хто вам повірить?" – каже журналіст.

Майдан "Страна"

Більш того, він жартома каже, що в той час на людину, яка сказала б, що президент Грузії Міхеїл Саакашвілі буде губернатором Одеської області, дивилися б як на божевільного і відвезли б до психлікарні.

"Ми часто говоримо, що нічого не змінюється. Чорта з два! Нам нема про що говорити з самими собою шестирічної давності. Але якщо ви думаєте, що всі зміни позаду, – ви помиляєтеся. Тому що кілька років тому наш нинішній президент вів корпоративи, а головним претендентом на президентське крісло вважалася Юлія Тимошенко. Якщо мене чогось і навчило життя, так це тому, що ніколи не говори ніколи", – робить висновок Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Казарін попередив президента України Володимира Зеленського, що він може програти війну на Донбасі, якщо піде на поводу Росії, погодившись на "формулу Штайнмаєра".

Журналіст вважає, що для перемоги главі держави доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram