У Порошенка пропонують саджати на п'ять років за невизнання Криму і ОРДЛО

Народні депутати України, члени виборчого списку партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій, Вікторія Сюмар та Марія Іонова пропонують посилити кримінальну відповідальність за умисне невизнання української юрисдикції території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Вони зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроєкт №10423 і пропонують внести зміни до статті 110 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, інформує пресслужба партії "ЄС".

Автори законопроєкту пропонують, щоб умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України каралося позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без неї.

Україна Тochka.net

Для представників органів влади, які вчинять правопорушення, пропонується більш суворе покарання: позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна. Такі ж санкції, відповідно до законопроєкту, будуть застосовані до осіб, які вчинять правопорушення повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Якщо воно призведе до загибелі людей або інших тяжких наслідків – законопроєкт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно, з конфіскацією майна або без неї.

Новини Партія Порошенка готова ініціювати засідання ВРУ для реакції на інформагресію проти України

Наразі у чинній редакції статті 110 Кримінального кодексу йдеться лише про умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, інформує "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний кандидат в нардепи від партії "Слуга народу" з подвійним громадянством Олександр Куницький визнав анексований Крим частиною Росії. Також Парламентська асамблея Ради Європи зробила перший крок до визнання анексованого Криму російським.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram