"Несумісний із демократією": Порошенко виступив проти розпуску ЦВК

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії є політично вмотивованим і несумісним із демократичними принципами розвитку країни.
Як зазначається на сайті політсили, під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором він наголосив, що за результатами президентських і парламентських виборів члени ЦВК довели свій професіоналізм і неупередженість.
Також сторони обмінялися оцінками щодо початку роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання, порядку денного реформ, а також пріоритетності дотримання парламентських процедур при ухваленні відповідних рішень.
Порошенко також звернув увагу на важливість оцінки ключових законопроєктів Венеційською комісією.
Порошенко на зустрічі з Тейлором
Сайт "Європейської солідарності"
Крім того, співрозмовники відзначили важливість звільнення українських заручників Кремля. Водночас було наголошено, що таке звільнення не є підставою для того, щоб вести мову про перспективи пом'якшення чи зняття санкцій.
Порошенко акцентував увагу на тому, що санкції проти Росії з боку міжнародної спільноти були введені за порушення територіальної цілісності України та невиконання Мінських домовленостей.
У ході зустрічі, сторони також обговорили питання забезпечення енергетичної незалежності держави та спільної протидії будівництву "Північного потоку-2".
Петро Порошенко та Вільям Тейлор
Сайт "Європейської солідарності"
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав подання про розпуск ЦВК і вніс його до Верховної Ради 9 вересня. Причина розпуску – нібито заангажованість у роботі ЦВК. Більше того, Зеленський описав конкретний випадок із його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати за одним із харківських округів (169-й).
Характерно, що Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив у суді.
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