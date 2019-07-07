Непрохідні "Слуги народу": партія Зеленського провела "чистку"

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" 7 липня провела третій етап передвиборчого з'їзду для виключення зі свого виборчого списку окремих кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Так, у політсилі прийняли рішення про виключення семи кандидатів у нардепи. "Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними. Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації: Боярчук Роман Михайлович (№71); Вітікач Віталій Вікторович (№177); Кавун Ольга Олександрівна (№78); Соколов Михайло Юрійович (№99); Рагімова Анастасія Борисівна (№170). З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням — Баланюк Юрій Вікторович (№164) та Коробкова Олена Анатоліївна (№31)", – повідомляється на сторінці" Слуги народу "в Facebook.

"Слуга народу" "Факти"

"На наступний день, 8 липня, партійні юристи звернуться з поданням до ЦВК про скасування реєстрації окремих кандидатів зі списку у загальнодержавному окрузі", – розповіла керівник прес-офісу партії Євгена Кравчук, передає " Інтерфакс-Україна ".

Глава штабу Олександр Корнієнко ще до з'їзду партії повідомляв про декілька рівнів відбору. Головна роль в цьому відведена саме пост-праймеріз.

"Ми видалимо кандидата зі списку через те, що люди можуть висловити думку, що вони не хочуть, щоб та чи інша людина представляв їх інтереси", – говорив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше громадськість попросили допомогти команді Зеленського "відфільтрувати" список. Так, партія оприлюднила оновлений список кандидатів на позачергові вибори в Раду-2019, у якому з'явилася функція лайків і дізлайков через використання соцмережі Facebook.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков напередодні заявляв, що під загрозою близько 10 осіб. "Зараз відомо про певну кількість людей, які обговорюються на комісію. Але, природно, рішення буде приймати з'їзд. Кількість людей за якими йде обговорення – це більше 10 осіб. Яка кількість людей буде виключена зі списку за процедурою пост-праймеріз, я зараз не готовий відповісти", – цитує його слова "Страна".

У цілому, в прохідній частині списку партії "Слуга народу" виявилися люди зі скандальною репутацією і навіть проросійськими поглядами. Правда, Разумков відмовився коментувати скандальні факти, які вдалося дізнатися журналістам про деяких представників пропрезидентської партії.

Розслідування про "підозрілих" "Слуг народу" вийшло якраз напередодні з'їзду партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналіста телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерша з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце в "Слузі народу", дівчину виключили з політсили.

А кандидати в народні депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла та Катерина Шубка попалися на некомпетентності і абсолютному незнанні нюансів їхньої політичної сили.

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