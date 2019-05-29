"Негласний компроміс": названа дата можливої "відстрочки" виборів у Раду

Команда президента України Володимира Зеленського може бути зацікавлена в перенесенні дати позачергових виборів до Верховної Ради на вересень.

Про це в особистому Telegram-каналі заявив народний депутат України Сергій Лещенко. Він зазначив, що ідея розпуску парламенту може наштовхнутися на новий опір, оскільки для організації виборів треба внести поправки до бюджету.

"І якщо Рада не проголосує за них у цей четвер [30 травня], то проведення виборів перенесеться на невизначений час, мінімум – на 10 днів", – написав нардеп.

Ілюстрація. Позачергові вибори до ВР України

Таким чином президенту треба буде підписати новий указ, яким перенести дату голосування з 21 липня на пізніший термін.

"Так робив президент Ющенко в 2007 році, коли зіткнувся із саботажем дострокових виборів з боку Партії регіонів", – нагадав Лещенко.

Він пояснив, що перенесення виборів на першу неділю вересня може зіграти на руку главі країни, бо тоді "в міста повернуться молоді виборці – електорат Зеленського, який другу половину літа воліє проводити на відпочинку".

Лещенко додав, що вибори на початку вересня можуть бути негласним компромісом для всіх.

"Молоді проекти Вакарчука і Гройсмана отримають додаткові півтора місяці для розбігу. Зеленський розпуском Ради вже показав виборцю свою рішучість покінчити зі старими елітами. Перенесення виборів на вересень люди сприймуть як "Зеленський хоче, а бариги не дають". Вибори у вересні, а не в липні або серпні, будуть вигідні всім учасникам процесу, крім мажоритарників, які скупили свої округи й отримають гарантований результат саме влітку", – підсумував народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

У цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр із 5% до 3.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся