Недоторканність нардепів: у Раді зробили крок до фінішу

Верховна Рада України 17 грудня може остаточно проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

Відповідну рекомендацію парламент отримав від профільного комітету 16 грудня, написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"Плюс один крок до перемоги щодо зняття депутатської недоторканності. Щойно профільний комітет проголосував за! Депутати ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді завтра розглянути у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо приведення законодавства у відповідність з новою редакцією Конституції про скасування депутатської недоторканності", – зазначила парламентарка.

Янченко наголосила, що 17 грудня може стати днем, у який Верховна Рада ухвалить історичне рішення, тому попросила максимальної уваги з боку ЗМІ та громадськості до результатів голосування.

Депутатська недоторканність "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зняття депутатської недоторканності в першому читанні.

3 вересня депутати підтримали ініціативу в цілому.

11 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон.

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