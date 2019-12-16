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16 грудня • оновлено в 18:04
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Недоторканність нардепів: у Раді зробили крок до фінішу

1.3т
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Верховна Рада України 17 грудня може остаточно проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

Відповідну рекомендацію парламент отримав від профільного комітету 16 грудня, написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"Плюс один крок до перемоги щодо зняття депутатської недоторканності. Щойно профільний комітет проголосував за! Депутати ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді завтра розглянути у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо приведення законодавства у відповідність з новою редакцією Конституції про скасування депутатської недоторканності", – зазначила парламентарка.

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Янченко наголосила, що 17 грудня може стати днем, у який Верховна Рада ухвалить історичне рішення, тому попросила максимальної уваги з боку ЗМІ та громадськості до результатів голосування.

Депутатська недоторканність

Депутатська недоторканність

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Депутатська недоторканість
Особа
Галина Янченко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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