"Ворог є і на Заході": Ярош попередив Україну про нову небезпеку

Крім явного ворога – Російської Федерації, яка здійснила агресію відносно України, нашу державу небезпека може підстерігати і з Заходу.

Зокрема, тривожним сигналом є відверто імперіалістична політика щодо України з боку Угорщини. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Ми маємо ворога – цілу імперію (Росію. - Ред.), яка є геополітичним гравцем і яка не дасть нам розвиватися як національній незалежній державі. Потрібно розуміти, що цей ворог є. І не тільки на сході, а й на заході, як би дивно це не звучало. Адже подивіться навіть на Євросоюз: на шовіністичну політику Польщі, імперіалістичну політику Угорщини у нас на Закарпатті", - сказав Ярош.

На його думку, агресивна політика Угорщини щодо України, а також сусідніх Румунії та Словаччини, цілком можливо, підігрівається з Москви.

УНІАН

"Це все – чисто політичні розклади, які нам заводять, часто – за ті ж російські гроші. І я, безумовно, за те, щоб угорці знали угорську мову. Але я і за те, щоб угорці, які живуть в Україні, знали українську. Ось про що йдеться. Тому що без мови, без національної пам'яті ми національну державу не збудуємо. А без національної держави у нас буде тільки умовна державність, яка буде підпорядкована або москалям, або угорцям, або полякам, або американцям", – наголосив Ярош, додавши, що вважає США головним стратегічним союзником України.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош попередив новообраного президента Володимира Зеленського про те, що зрада національних інтересів може коштувати йому не тільки посади, а й життя – після 5 років війни українці більше не допустять реваншу і здачі країни Росії.

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