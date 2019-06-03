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/Політика

"Ворог є і на Заході": Ярош попередив Україну про нову небезпеку

4.3тЧитати матеріал російською

Крім явного ворога – Російської Федерації, яка здійснила агресію відносно України, нашу державу небезпека може підстерігати і з Заходу.

Зокрема, тривожним сигналом є відверто імперіалістична політика щодо України з боку Угорщини. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Ми маємо ворога – цілу імперію (Росію. - Ред.), яка є геополітичним гравцем і яка не дасть нам розвиватися як національній незалежній державі. Потрібно розуміти, що цей ворог є. І не тільки на сході, а й на заході, як би дивно це не звучало. Адже подивіться навіть на Євросоюз: на шовіністичну політику Польщі, імперіалістичну політику Угорщини у нас на Закарпатті", - сказав Ярош.

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Ярош: із ворогами треба не примирятися. Їх треба знищувати!

На його думку, агресивна політика Угорщини щодо України, а також сусідніх Румунії та Словаччини, цілком можливо, підігрівається з Москви.

"Ворог є і на Заході": Ярош попередив Україну про нову небезпеку

УНІАН

"Це все – чисто політичні розклади, які нам заводять, часто – за ті ж російські гроші. І я, безумовно, за те, щоб угорці знали угорську мову. Але я і за те, щоб угорці, які живуть в Україні, знали українську. Ось про що йдеться. Тому що без мови, без національної пам'яті ми національну державу не збудуємо. А без національної держави у нас буде тільки умовна державність, яка буде підпорядкована або москалям, або угорцям, або полякам, або американцям", – наголосив Ярош, додавши, що вважає США головним стратегічним союзником України.

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"Знову пришлють "добровольців": Ярош попередив про небезпеку на Донбасі

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош попередив новообраного президента Володимира Зеленського про те, що зрада національних інтересів може коштувати йому не тільки посади, а й життя – після 5 років війни українці більше не допустять реваншу і здачі країни Росії.

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Тема
Новини
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Тег
Угорщина
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Bogdhov Andrew
Bogdhov Andrew
ЯРОШ ЭТО ЧМО ЛОХОВСКОЕ ПОМНЮ МЫЕГО ГОЛОВОЙ В ГНЕЗДО ТУАЛЕТА ОПУСТИЛИ ОН АЖ ОБОСРАЛСЯ ЛОШОК
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0
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Круглов Александр
Круглов Александр
Кругом враги. А все потому что Украдина - искусственно сшитое Россией из русских, венгерских, польских, румынских земель недоразумение.
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3
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Круглов Александр, а,россия,с каких земель,краев сшыта?
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0
2
CARGO 100
CARGO 100
Круглов Александр, да х*й с ними, этими землями ... Людей то сшить тяжело, особенно когда понимаешь, что пытались "пришить" к долб*бу ...
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CARGO 100
CARGO 100
"Враг есть и на Западе"... Само - собой, "весьмирсвами" ...
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3
0

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